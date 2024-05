Kiều Ly Phạm bảo vệ chuyện tình của em gái Nga Anh: Là hai người độc thân được gia đình giới thiệu, không có chuyện người thứ 3!

Mới đây, thông tin em gái Kiều Ly Phạm - hot girl Nga Anh hẹn hò cùng chồng cũ Mai Ngọc đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cặp đôi được bắt gặp đi chung xe, nắm tay trên phố và lộ nhiều hint trong mối quan hệ tình cảm từ khoảng tháng 3/2024. Trước đó, Mai Ngọc chia sẻ cô và chồng đã đường ai nấy đi vào năm 2023.

Clip: Bắt gặp doanh nhân Hoài Nam hẹn hò cùng hot girl Nga Anh

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, hot girl Kiều Ly Phạm đã lên tiếng về mối quan hệ của em gái ruột. Theo đó, cô khẳng định Nga Anh không phải là người thứ 3, cũng như không dính bầu giống như tin đồn trên mạng. Bên cạnh đó, Kiều Ly Phạm tiết lộ, cặp đôi quen biết do được gia đình 2 bên giới thiệu và chuyện tình cảm chỉ mới bắt đầu.

Kiều Ly Phạm cũng cho hay, chuyện cũ của doanh nhân Hoài Nam đã kết thúc từ giữa năm 2023 do đó mối quan hệ này xuất phát từ 2 người hoàn toàn độc thân. Cô cũng mong cộng đồng mạng không lan truyền những thông tin sai sự thật để tránh gây tổn thương đến những người liên quan.

"Chuyện cũ đã kết thúc từ giữa 2023, mối quan hệ hiện tại chỉ mới bắt đầu và xuất phát từ 2 người hoàn toàn độc thân được 2 bên gia đình giới thiệu. Chắc chắn không có chuyện là người thứ 3 hay dính bầu. Xin mọi người sáng suốt nhìn nhận từ nhiều phía... Câu chuyện thế nào thì người trong cuộc là người hiểu rõ nhất", Kiều Ly Phạm bảo vệ em gái, bày tỏ trên trang cá nhân.

Kiều Ly Phạm và Nga Anh là chị em ruột, đều là những hot girl được nhiều người yêu mến

Hiện tại, doanh nhân Hoài Nam và Nga Anh vẫn chưa có động thái trước thông tin hẹn hò đang được chia sẻ này.

