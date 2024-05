Độc quyền: Chồng cũ Mai Ngọc nắm chặt tay gái xinh trên phố sau công khai ly hôn, tình mới chính là em gái của Kiều Ly Phạm!

Đầu tháng 4 vừa qua, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm khi MC Mai Ngọc đột ngột thông báo ly hôn chồng doanh nhân sau 17 năm gắn bó. Mai Ngọc cho hay cô và chồng cũ đã chia tay và không còn liên quan đến cuộc sống của nhau từ năm 2023. Tuy nhiên cô giữ kín thông tin đến thời điểm hiện tại mới chia sẻ.

Điều này khiến không ít người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối bởi Mai Ngọc và doanh nhân Hoài Nam từng có một câu chuyện tình đẹp. Phần lớn mọi người đều dành lời động viên, chúc nữ MC sớm ổn định lại cuộc sống.

Cho đến mới đây, sau khoảng hơn 1 tháng Mai Ngọc thông báo ly hôn, chúng tôi bất ngờ bắt gặp chồng cũ của nữ MC tay trong tay với một cô gái trẻ. Cả hai được nhìn thấy bước ra cùng xe ô tô, nắm tay vào một nhà hàng Nhật Bản tại Hà Nội. Doanh nhân Hoài Nam diện một bộ đồ trắng trẻ trung, năng động, không khó để nhận ra anh với chiếc BMW bản hiếm.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bắt gặp doanh nhân Hoài Nam hẹn hò cùng một hot girl trẻ kém 8 tuổi

Cả hai bước ra từ xe ô tô riêng

Và nắm tay tình tứ

Mặc dù chỉ thoáng qua nhưng danh tính "nhà gái" nhanh chóng được tìm ra nhờ những động thái trên MXH của cặp đôi.

Được biết, cô gái sánh bước cùng chồng cũ Mai Ngọc là Nga Anh (tên thật Phạm Thúy Nga sinh năm 1995), là hot girl Hà Nội hay còn được mệnh danh là "hot girl trường Báo". Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng nuột nà, từng lọt top 10 cuộc thi Press Beauty 2016.

Bên cạnh đó, Nga Anh còn được nhiều người biết đến là em gái của Kiều Ly Phạm - hot girl, bà chủ nức tiếng Hà Thành. Trên trang cá nhân của mình, Nga Anh thường xuyên check-in những địa điểm sang chảnh, vi vu khắp mọi nơi.

Trong ngày bị bắt gặp, hot girl cũng đăng hình check-in đi ăn tại nhà hàng Nhật Bản trên. Ngoài ra từ cách ăn mặc, túi xách, vóc dáng,... cũng đủ để dân tình “soi” ra. Đặc biệt, chiếc túi xách hàng hiệu xuất hiện trong clip cũng được Nga Anh sử dụng nhiều trong thời gian gần đây.

Đến chiếc túi xách cô nàng hay dùng thời gian gần đây đều trùng khớp với nhân vật trong clip

Phong cách ăn mặc cũng trùng khớp hoàn toàn

Bên cạnh đó, loạt hint hẹn hò của cặp đôi cũng được netizen “lùng” ra. Theo đó từ khoảng đầu năm nay, hot girl Hà Nội để lộ nhiều dấu hiệu đã có người thương. Thậm chí, cô cũng không ngần ngại thả tim, đồng tình khi có người bình luận trong một hình ảnh: “Chị mình đã có người nắm tay”.

Ngoài ra, dân tình còn nhận ra hình ảnh đại diện trên Instagram của chồng cũ Mai Ngọc trùng khớp với địa điểm mà hot girl này đăng tải khi cùng nhau đi làm đồ gốm. Dù không lộ diện cạnh nhau nhưng bối cảnh đến chiếc cốc đều giống hệt nhau.

Nga Anh check-in nhà hàng Nhật đúng khoảng thời gian bị bắt gặp

Ảnh đại diện của doanh nhân Hoài Nam trùng khớp với hình ảnh Nga Anh đăng trên Instagram trong một buổi đi làm gốm

Dù không lộ diện cùng nhau nhưng background đều trùng khớp

Nga Anh bắt đầu lộ dấu hiệu có tình yêu từ khoảng tháng 3/2024

Cô cũng không ngại thừa nhận khi có người hỏi về tình trạng mối quan hệ

Tác giả: Hải My

Clip: Đi soi sao đi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn