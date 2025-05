'Kiếp đỏ đen' của Duy Mạnh vang lên trong phim 'bom tấn' Hàn

Your browser does not support the video tag.

Ca khúc "Kiếp đỏ đen" của Duy Mạnh được sử dụng làm nhạc phim trong phần mid-credit (cảnh phim được chèn giữa phần credit)

Ngày 16-5, phim "Yadang: Ba mặt lật kèo" đã chính thức công chiếu tại các rạp trên toàn quốc tại Việt Nam.

Trong phim, Lee Kang Su (Kang Ha Neul thủ vai), một người đàn ông bình thường tình cờ bước vào thế giới ma túy ngầm và vươn lên trở thành một "yadang" (người chỉ điểm) khét tiếng, làm rung chuyển nền tảng buôn bán ma túy của Hàn Quốc.

Giữa lúc "sự nghiệp môi giới" đang ở đỉnh cao, Lee Kang Su bất ngờ thành lập liên minh với công tố viên Ku Gwan Hee (Yoo Hai Jin thủ vai), một kẻ tham vọng quyền lực, chuyên sử dụng thông tin từ "yadang" để thăng tiến. Ngoài ra, Lee Kang Su còn chạm trán với cảnh sát Oh Sang Jae (Park Hae Joon thủ vai), người sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ để chống lại tội phạm ma túy.

Một phân cảnh trong phim "Yadang: Ba mặt lật kèo"

Số phận đan xen của 3 nhân vật bất ngờ rẽ hướng vào một âm mưu nguy hiểm khi đứng trước vụ triệt phá đường dây ma túy có liên quan đến các chính trị gia Hàn Quốc. Lúc này, "yadang" phải làm mọi thứ trong khả năng của mình, đứng giữa lằn ranh của công lý và phản bội để không chỉ là kẻ đứng đầu mà còn phải sống sót.

Những thước phim trailer "Yadang: Ba mặt lật kèo" hứa hẹn mang đến những tình huống kịch tính, bẻ lái dồn dập trong thế giới bí ẩn của các cuộc điều tra ma túy chưa từng được hé lộ.

Để thu hút và quảng bá cho bộ phim tại Việt Nam, ca sĩ Duy Mạnh được chọn là "gương mặt đại sứ", cùng với đó ca khúc "Kiếp đỏ đen" của anh được vang lên ở phần cuối, khép lại hành trình nghẹt thở của bộ phim khiến khán giả vừa bất ngờ vừa thú vị.

Ca sĩ Duy Mạnh

Thông qua vai trò đại sứ, ca sĩ Duy Mạnh sẽ đồng hành cùng các hoạt động quảng bá phim, tham gia giao lưu truyền thông và chia sẻ quan điểm cá nhân xoay quanh chủ đề mà bộ phim khai thác.

Ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ: "Bài hát này nếu mà nghe qua có thể sẽ chỉ hiểu là viết về người chơi cờ bạc thôi, nhưng mà ẩn sâu bài hát này là tôi muốn viết ra một triết lý trong cuộc sống. Khi đã vướng vào "cờ gian bạc lận" thì sẽ khó có điểm dừng và sẽ phải trả giá rất đắt"

Phim công chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 16-4, "Yadang: Ba mặt lật kèo" đã dẫn đầu phòng vé trong hai tuần liên tiếp với 24 tỉ won (tương đương 450 tỉ đồng Việt Nam).

