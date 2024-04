Kiến nghị trích tiền xử phạt vi phạm giao thông để xây bãi đỗ ô tô ở TP Vinh

Vào giờ cao điểm, mật độ giao thông ở TP Vinh, Nghệ An luôn cao, thường xảy ra ùn tắc. (Ảnh: Đức Hùng)

Nội dung trên được đại diện Công an tỉnh Nghệ An đưa ra tại cuộc làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, ngày 4/4. Ngoài xây bãi đỗ ô tô, nếu được thông qua, kinh phí trên cũng được dùng để mở lối rẽ phải tại ngã ba, ngã tư; lắp đặt biển chỉ dẫn đường và địa danh, biển phân làn, phân luồng.

Bà Thái Thị An Chung, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cho biết, đề xuất trên là giải pháp tạm thời, về lâu dài cần ưu tiên thu hút đầu tư bãi đỗ xe. Tỉnh đã ra nghị quyết khuyến khích đầu tư bãi đỗ xe, song qua nhiều năm không thực hiện được vì chưa có DN tham gia.

"Nội dung trên liên quan đầu tư công. Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ chuyển ý kiến trên của Công an tỉnh tới HĐND và UBND tỉnh xem xét", bà Chung nói.

Trước đó, tại cuộc làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An hôm 22/3, lãnh đạo TP Vinh muốn thí điểm thu phí dừng, đỗ ô tô dưới lòng đường, vỉa hè và một số tuyến chính theo khung giờ để giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nội dung trên đang được các sở, ban ngành của tỉnh Nghệ An nghiên cứu, thảo luận phương án rồi mới trình Trung ương phê duyệt.

TP Vinh rộng 109km2, dân số khoảng 400.000, nhưng có hơn 60.000 ô tô. Người dân, DN khi đến cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn để giao dịch đều mất nhiều thời gian tìm chỗ đỗ xe. Nhiều trường hợp đỗ dưới lòng, lề đường, vỉa hè sai quy định bị xử lý.

TP Vinh hiện có một điểm đỗ xe công cộng tại khu vực quảng trường ở phường Trường Thi và một vài điểm tự phát có thu phí song không đáp ứng đủ nhu cầu. Một số phường nội thành không còn quỹ đất để bố trí bãi đỗ xe.

Nghệ An luôn nằm trong nhóm 3 tỉnh, thành (cùng TP HCM và Hà Nội) tiêu thụ ô tô nhiều nhất cả nước với tỷ lệ tăng 15 - 20% mỗi năm. Năm 2022, số xe mua mới ở tỉnh trên 27.000, năm 2023 giảm còn 20.000, song vẫn ở mức cao.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, đến cuối năm 2023, tổng số ô tô đang quản lý trên địa bàn là hơn 177.000, trong đó 90.000 phương tiện loại nhỏ, còn lại là xe tải.

Năm 2023, cơ quan chức năng Nghệ An đã lập biên bản hành chính về trật tự, an toàn giao thông đối với gần 80.000 trường hợp, ra quyết định xử phạt hơn 73.000, chuyển kho bạc thu phạt hơn 143 tỷ đồng.

