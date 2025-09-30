Kiểm tra ngay ứng dụng ETC để có thể qua trạm thu phí

Theo nội dung Nghị định 119, chủ sở hữu phương tiện giao thông đường bộ phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Điều 31 của Nghị định này cũng nêu rõ chủ phương tiện phải thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không tiền mặt với tài khoản giao thông.

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ 1/10 tới đây, đồng nghĩa nếu chủ phương tiện chưa thực hiện chuyển đổi và liên kết tài khoản thanh toán không tiền mặt, ôtô dù đã có gắn thẻ ETC vẫn không đủ điều kiện lưu thông qua trạm thu phí điện tử không dừng.

Việt Nam hiện có 2 đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng, gồm VETC và ePass.

Trong số này, ứng dụng ePass cho biết việc chuyển đổi của người dùng khá đơn giản, bởi tài khoản ePass hiện hữu chính là tài khoản giao thông. Người dùng chỉ cần thêm bước liên kết với nguồn tiền thanh toán, với 2 lựa chọn ví điện tử hoặc thẻ tín dụng quốc tế.

Bản thân tài khoản ePass là tài khoản giao thông, do đó người dùng chỉ cần thêm bước liên kết nguồn tiền thanh toán. Ảnh: VDTC.

Khi người dùng truy cập ứng dụng ePass, nếu thấy đã liên kết thành công với ví điện tử hoặc thẻ tín dụng quốc tế nghĩa là tài khoản đã hoàn tất toàn bộ quy trình chuyển đổi sang tài khoản giao thông đúng với yêu cầu của Nghị định 119. Chủ phương tiện đã có thể sử dụng để cho xe lưu thông bình thường qua các trạm thu phí từ ngày 1/10.

Đơn vị cung cấp dịch vụ cũng cho biết ở thời điểm hiện tại vẫn ưu tiên trừ tiền trong tài khoản ePass trước. Nếu tài khoản này không đủ tiền, phí đường bộ không dừng sẽ được trừ trực tiếp vào ví điện tử hoặc thẻ tín dụng mà người dùng đã liên kết thành công.

Còn với ứng dụng VETC, nếu màn hình hiển thị thông báo "Đã chuyển đổi thành công" ở trang chủ hoặc trong màn hình tra cứu số dư, nghĩa là đã chuyển đổi thành công tài khoản giao thông và hoàn thành liên kết với phương tiện thanh toán.

Ứng dụng VETC hiển thị trạng thái chuyển đổi tài khoản giao thông. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Khi này, chủ phương tiện có thể sử dụng tài khoản để trả phí tại các trạm thu phí không dừng. Tuy nhiên khác với ePass, người dùng VETC cần nạp tiền để trả phí.

Còn nếu ứng dụng hiển thị các thông điệp như "Cần định danh", "Cần kết nối phương tiện thanh toán" hoặc "Cần thực hiện ngay", người dùng cần nhanh chóng thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông, đồng thời liên kết với phương tiện thanh toán không tiền mặt.

Cần lưu ý, thuật ngữ "Ví VETC" trong ứng dụng VETC hiện tại được dùng để chỉ tài khoản giao thông. Còn "Tài khoản giao thông" trên ứng dụng này thực ra là tài khoản thu phí, không hiển thị mặc định trên ứng dụng VETC và sẽ không còn hiệu lực sử dụng từ ngày 1/10 tới đây.

Để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện lưu thông qua các trạm thu phí, người dùng cần thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông.

Tại màn hình xác thực, người dùng chọn "Bắt đầu xác thực", chụp Căn cước công dân (CCCD) có gắn chip theo hướng dẫn của ứng dụng. Sau đó, bật tính năng NFC trên điện thoại di động, làm theo hướng dẫn.

Người dùng sau đó thực hiện định danh khuôn mặt, kiểm tra thông tin và hoàn tất chuyển đổi.

Thẻ VETC dán trên ôtô. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Để liên kết với phương tiện thanh toán không tiền mặt, người dùng sẽ cần nạp trước một khoản tiền nhỏ để xác nhận tính khả dụng của tài khoản ngân hàng. Chi tiết về các bước đăng ký mới tài khoản giao thông, liên kết nguồn tiền thanh toán trên ứng dụng VETC, độc giả có thể xem thêm tại đây.

Từ ngày 1/10 tới đây, nếu tài khoản thu phí chưa được chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hoặc nếu đã chuyển đổi mà chưa liên kết phương thức thanh toán không tiền mặt, phương tiện giao thông đường bộ sẽ không thể di chuyển qua các trạm thu phí không dừng.

Người dùng cũng có thể bị phạt tiền triệu nếu điều khiển ôtô vào làn ETC nhưng không đủ điều kiện để thu phí không dừng (xe không gắn thẻ đầu cuối). Cụ thể, nội dung khoản 4, Điều 6 Nghị định 168 quy định mức phạt 2-3 triệu đồng cho hành vi nói trên.

Lỗi vi phạm này còn đi kèm hình thức xử lý bổ sung trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Tác giả: Phúc Hậu

Nguồn tin: znews.vn