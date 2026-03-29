Kịch bản 'như phim hành động' của 2 giang hồ dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Hai giang hồ gây ra vụ cướp ngân hàng gồm Tài "đen" (trái) và Lê Văn Ân thời điểm bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Anh Tài (tức Tài "đen", 36 tuổi) và Lê Văn Ân (35 tuổi) với cáo buộc dùng súng gây ra vụ cướp ngân hàng số tiền 1,85 tỉ đồng tại phòng giao dịch Trà Bá - Vietcombank, tỉnh Gia Lai.

Cả hai cùng bị truy tố về tội cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền. Viện kiểm sát đã chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai để đưa hai bị can ra xét xử.

Vụ án xảy ra hồi giữa tháng 1 từng gây xôn xao dư luận khi các đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu gây án đến tẩu thoát, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm xóa dấu vết và phi tang chứng cứ.

Đang trốn truy nã vẫn lên kế hoạch cướp ngân hàng

Theo cáo trạng, Tài "đen" là giang hồ cộm cán bị truy nã từ năm 2018 khi cùng đàn em dùng súng AK bắn chết hai người ở quán bar. Ân cũng là hung thủ trong một vụ án cố ý gây thương tích đang lẩn trốn.

Mặc dù Tài và Ân đang cùng trốn truy nã, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Khoảng cuối năm 2023, Tài mua 4 khẩu súng cùng 54 viên đạn rồi cất giấu tại nơi lẩn trốn ở phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Đến tháng 10-2025, Tài gọi Lê Văn Ân đến phòng trọ ở Gia Lai, rủ tham gia cướp ngân hàng. Cả hai khảo sát thực địa, chuẩn bị kế hoạch. Sau khi lập cung đường trốn chạy, cả hai chọn phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Vietcombank là nơi gây án.

Tài "đen" chuẩn bị súng và phân công “mỗi người một khẩu”, vạch sẵn kế hoạch thay đổi quần áo để tránh bị nhận diện. Cả hai thống nhất sử dụng xe máy nhưng phải thay đổi biển kiểm soát, màu sơn và sử dụng nhiều loại xe nhằm xóa dấu vết khi tẩu thoát. Tài đưa tiền cho Ân mua xe, trang phục, cuốc xẻng, ván...

Chiếc xe các bị can sử dụng gây án được giấu dưới hố sâu - Ảnh: CA

Sau hơn 3 tháng lên kế hoạch, cả hai chuẩn bị súng đạn, ba lô, quần áo và 4 xe máy lắp biển số giả để bắt đầu thực hiện vụ cướp.

Chiều ngày 19-1, cả hai thay quần áo, chuẩn bị hai khẩu súng ngắn K54 và K59 đã lên sẵn đạn giấu trong người. Ân đi xe máy Exciter lắp biển số giả chở Tài đến phòng giao dịch.

Sau khoảng hai phút ngồi xuống ghế bên phải từ cửa vào, Tài đi vào phía quầy giao dịch, tháo găng tay len, cầm súng giơ về phía nhân viên ngân hàng, hô to "đứng im, đứng im". Cùng lúc, Ân rút súng từ túi đeo chéo ra và hô "ngồi im hết không tao bắn", cáo trạng nêu.

Khi các nhân viên hoảng loạn bỏ chạy, Tài trèo qua vách ngăn quầy giao dịch, xông vào bên trong nhặt các cọc tiền rồi ném ra ngoài. Ở phía sau, Ân nhanh nhặt tiền nhét vào ba lô rồi cùng tẩu thoát.

Viện kiểm sát cáo buộc, tổng số tiền mà Tài "đen" cùng đồng phạm cướp được tại phòng giao dịch ngân hàng trên là 1,85 tỉ đồng, gồm nhiều mệnh giá từ 50.000 - 500.000 đồng.

Lẩn trốn và tẩu tán tài sản như phim hành động

Theo cáo trạng, trước khi thực hiện vụ cướp, cả hai đã khảo sát kỹ thực địa, chọn khu vực đồi thông thuộc Khu công nghiệp Diên Phú, cách ngân hàng khoảng 5km, làm nơi cất giấu, tiêu hủy và đào hố chôn xe máy. Kế hoạch rất tỉ mỉ.

Thậm chí, Tài "đen" còn nhấc sẵn tấm ván đậy hố để sau khi cướp ngân hàng, có thể chạy xe về khu vực trên “chôn giấu nhanh nhất có thể”.

Sau khi gây án cả hai đã đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm. Tiếp đó, chôn chiếc xe máy dùng gây án rồi lên 2 chiếc xe máy khác đã chuẩn bị trước tẩu thoát.

Tiền cướp được bỏ vào 2 chiếc gùi, cả hai giả là người dân tộc thiểu số đi làm rẫy lái xe đến khu vực Biển Hồ để phi tang xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe.

Hiện công an đã trục vớt 2 chiếc xe và chiếc xẻng được nghi phạm phi tang ở khu vực Biển Hồ. Đồng thời phát hiện chiếc xe dùng đi cướp được chôn tại đồi thông phường Diên Hồng.

Để tẩu tán tài sản, Tài và Ân mang tiền cướp được đến TP.HCM mua vàng. Sau đó cả hai mang vàng về khu vực tỉnh Bình Dương cũ bán và bị lỗ 30 triệu đồng.

Thấy việc mua bán vàng thua lỗ, cả hai quyết định dừng kế hoạch và quay về phòng trọ của Tài ở phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Đến chiều 21-1, Tài và Ân chia nhau số tiền cướp được, mỗi người khoảng 910 triệu đồng rồi "đường ai nấy đi".

Sau khoảng 2 tuần lẩn trốn, đến tối 4-2 và chiều 5-2, lần lượt Ân và Tài bị bắt.

Khám xét nơi ở của Tài, công an thu 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại chỗ ở của Ân, công an thu giữ một khẩu súng và 830 triệu đồng tiền mặt...

Huy động những trinh sát và cán bộ phá án giỏi nhất

Bộ Công an nhận định đây là vụ cướp có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có kỹ năng sử dụng vũ khí nên chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ và Công an TP.HCM cử lực lượng dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng có mặt phối hợp, hỗ trợ phá án.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh, truy bắt. Ban chỉ đạo do Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm Trưởng ban; trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, là Phó ban thường trực; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM và thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, làm Phó ban.

Lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị phá án kiểm tra công cụ, tang vật trong vụ án thời điểm bắt được hung thủ - Ảnh: TẤN LỰC

Tại buổi họp báo công bố kết quả bắt giữ hung thủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho hay vụ cướp xảy ra tại trung tâm đô thị đông đúc, các nghi phạm sử dụng vũ khí nóng với thủ đoạn hết sức manh động, liều lĩnh.

Trong vụ án này, thủ đoạn các nghi phạm từ chuẩn bị đến gây án, đối phó, rút chạy rất tinh vi, đặt ra yêu cầu phá án hết sức khó khăn.

Do đó các đơn vị tham gia chuyên án đã huy động những trinh sát, cán bộ phá án giỏi nhất tham gia truy bắt, sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ từ khoa học kỹ thuật tới phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm.

Ngoài vụ án này, Cục Cảnh sát hình sự (C02) xác định Tài, Ân và đồng phạm còn có các hành vi giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm, trong các vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.

Từng giết 2 người Theo thượng tướng Nguyễn Văn Long, các nghi phạm trong vụ án này rất manh động và nguy hiểm, từng thực hiện hành vi giết người làm 2 người chết trong vụ trọng án tại TP Kon Tum cũ. Quá trình truy bắt, các nghi phạm luôn sẵn súng đạn trong người, sẵn sàng chống trả cơ quan chức năng.

Tác giả: THÂN HOÀNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ