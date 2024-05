KIA công bố giá bán cho loạt xe chính hãng tại Việt Nam

Một số phiên bản của Kia Seltos và Carnival có mức giá mới cao hơn từ 10 đến 20 triệu đồng nhưng lại có một số mẫu xe được điều chỉnh giảm từ 5 triệu đồng. Kể từ cuối tuần thứ 2 của tháng 10, Thaco vừa điều chỉnh gần như toàn bộ các mẫu xe Kia, chủ yếu là xe gầm cao như Sonet, Sorento, Seltos, Carnival, Sorento, Soluto hay K3. Theo đó tùy theo phiên bản sẽ có sự tăng giảm khác nhau.

Trong đó, Kia Seltos bản 1.5 Premium tăng 10 triệu đồng với giá bán mới 749 triệu đồng, 3 phiên bản còn lại là 1.5 AT, 1.5 Luxury và 1.5 Turbo GT-Line không có sự thay đổi, giữ nguyên giá bán 599 triệu, 679 triệu và 799 triệu đồng.

Mẫu MPV cỡ lớn Kia Carnival cũng mức tăng 20 triệu đồng, nhưng chỉ áp dụng cho bản 2.2D Signature 7S với mức giá mới là 1,409 tỷ đồng. Các phiên bản khác giữ nguyên giá từ 1,189 – 1,759 tỷ đồng. Riêng bản 2.5G Premium giảm 20 triệu đồng có giá mới 1,014 tỷ đồng.

Hai phiên bản của Kia Sorento gồm 2.5G Premium, 2.5G Signature 7S và 2.5G Signature 6S đều có mức giảm chung 20 triệu đồng. Nhờ đó mà giá mới của 2.5G Premium là 1,014 tỷ đồng, hai bản Signature đều đồng giá 1,114 tỷ đồng.

Mẫu sedan cỡ nhỏ là Kia Soluto với phiên bản AT Luxury được giảm 8 triệu đồng, nhờ đó có giá mới chỉ 454 triệu đồng. Kia Sonet là mẫu xe có mức giảm thấp nhất chỉ 5 triệu đồng, áp dụng cho phiên bản 1.5 Deluxe, giá mới của mẫu SUV này là 519 triệu đồng.

Mẫu Sedan cỡ C Kia K3 cũng được thay đổi giá bán, cụ thể 2 phiên bản cao cấp gồm 2.0 AT Premium và 1.6 Turbo đều được giảm 20 triệu đồng. Nhờ đó mà giá mới của Kia K3 2.0 AT Premium là 619 triệu đồng và 714 triệu đồng với bản 1.6 Turbo.

Thaco không cho biết nguyên nhân thay đổi giá bán, đây cũng là lần thứ 2 các mẫu xe Kia được điều chỉnh giá bán kể từ đầu tháng 5 đến nay. Không chỉ Kia mà cả Mazda, Ford và một số hãng khác cũng có mức giá bán thay đổi tăng giảm tùy dòng xe.

Trên thị trường Việt Nam, Kia cũng là một trong những hãng có nhiều mẫu xe được ưa chuộng và có doanh số cao như Kia Sonet, Kia Carnival, Kia K3 và mới đây là Kia Seltos vừa được nâng cấp phiên bản mới nhằm tăng sự cạnh tranh với các đối thủ khác.

Tác giả: Lan Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn