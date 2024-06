Không vì kinh nghiệm có sẵn để chủ quan trong việc chỉ đạo thi

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương đã có báo cáo về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 1.071.393 (tăng hơn 45.000 thí sinh so với Kỳ thi năm 2023). Thí sinh tự do: 46.978 chiếm 4,38% tổng số thi sinh; Thí sinh đăng ký trực tuyến: 1.014.020 chiếm 94,66% tổng số thí sinh. Tổng số thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ: 66.927 thí sinh chiếm 6,25% tổng số thí sinh (Trong đó, Hà Nội có: 21.554 thí sinh; Tp.HCM có: 13.076 thí sinh). Tổng số điểm thi: 2.323 (tăng 51 điểm thi so với kỳ thi năm 2023). Tổng số Phòng thi: 45.149. Ông Chương cũng cho biết qua theo dõi kiểm tra và qua làm việc trực tiếp còn phát hiện một số khó khăn cần khắc phục liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất khu vực phục vụ in sao đề thi tại một số địa phương còn gặp khó khăn hạn chế về không gian ăn ở cho đội ngũ in sao đề thi. Chỉnh sửa, duyệt hồ sơ của thí sinh còn để xảy ra tình trạng chậm duyệt so với lịch công tác.