Bí mật đằng sau sức hút của “thiên đường check-in" ở Việt Nam, khiến du khách quốc tế liên tục tìm đến, vừa lọt Top 10 điểm đến xu hướng toàn cầu

Mũi Né nổi tiếng với những "đồi cát bay".

Theo báo cáo Travel Predictions 2026 của Booking.com công bố ngày 8/4 tại Việt Nam, Mũi Né đã lọt vào Top 10 điểm đến xu hướng toàn cầu. Danh sách này không chỉ dựa trên mức độ nổi tiếng sẵn có mà phản ánh sự gia tăng quan tâm của du khách trong bối cảnh hành vi du lịch đang thay đổi mạnh mẽ.

Ẩm thực đa dạng.

Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là cá nhân hóa trải nghiệm. Thay vì đi theo các tour cố định, du khách ngày càng ưa chuộng việc tự thiết kế hành trình phù hợp với sở thích riêng. Nhờ khả năng kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một chuyến đi, Mũi Né được đánh giá là điểm đến đáp ứng tốt nhu cầu này.

Đồi cát trắng.

Về cảnh quan, khu vực gây ấn tượng với hệ thống đồi cát trắng – đỏ độc đáo, hiếm gặp tại Đông Nam Á. Đây là nơi du khách có thể tham gia các hoạt động như trượt cát, lái xe địa hình hay khám phá bằng xe Jeep – đặc biệt thu hút giới trẻ nhờ khả năng tạo ra những khung hình “check-in” nổi bật.

Bên cạnh đó, làng chài địa phương vẫn duy trì nhịp sống truyền thống với hoạt động đánh bắt và buôn bán hải sản hằng ngày, mang đến góc nhìn chân thực về đời sống bản địa. Trải nghiệm này có thể linh hoạt, từ quan sát đến tham gia trực tiếp tùy theo lựa chọn của du khách.

Những hình ảnh từng đi vào thơ ca, nhiếp ảnh.

Mũi Né cũng là điểm đến lý tưởng cho các môn thể thao biển như lướt ván diều hay lướt ván buồm, nhờ điều kiện gió ổn định theo mùa. Đây là yếu tố giúp khu vực này thu hút đông đảo khách quốc tế, đặc biệt là những người yêu thích vận động ngoài trời.

Về lưu trú, dải ven biển Mũi Né – Hàm Tiến tập trung đa dạng loại hình, từ resort cao cấp đến homestay và nhà nghỉ. Với hơn 600 cơ sở lưu trú và gần 18.000 phòng, nơi đây từ lâu được xem là “thủ phủ resort” của Việt Nam, trong đó trục đường Nguyễn Đình Chiểu dài khoảng 8 km là khu vực sôi động nhất.

Những bãi biển đẹp.

Di tích lịch sử tháp Chăm.

Ngoài ra, hành trình khám phá còn được bổ sung bởi các điểm đến mang yếu tố văn hóa – lịch sử như Tháp Chăm Poshanu, bảo tàng nước mắm hay Lầu Ông Hoàng. Dù không quá lớn về quy mô, những địa danh này góp phần tạo chiều sâu cho trải nghiệm, giúp chuyến đi trở nên đa dạng và trọn vẹn hơn.

Các hoạt động giải trí ở Mũi Né Trượt cát: Một hoạt động không thể bỏ qua khi đến Mũi Né. Bạn có thể thuê ván trượt và trải nghiệm cảm giác mạnh khi trượt từ trên đỉnh đồi cát xuống. Lướt ván diều: Mũi Né là một trong những điểm đến lý tưởng nhất để học và chơi lướt ván diều. Bạn có thể thuê dụng cụ và học lướt ván diều từ các trung tâm dạy lướt ván diều chuyên nghiệp. Chèo thuyền kayak: Khám phá vẻ đẹp của Mũi Né từ một góc nhìn khác bằng cách chèo thuyền kayak trên biển hoặc trên sông Cà Ty. Lặn biển ngắm san hô: Mũi Né có nhiều rạn san hô đẹp và đa dạng sinh vật biển. Bạn có thể tham gia các tour lặn biển để khám phá thế giới dưới lòng đại dương. Câu cá: Nếu bạn yêu thích câu cá, có thể thuê thuyền ra khơi để câu cá hoặc tham gia các tour câu cá chuyên nghiệp. Và vô số hoạt động vui chơi khác tại Mũi Né, Phan Thiết

Tác giả: Lam Giang (t/h)

