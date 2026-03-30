Không nhận ra 'hot girl thể thao' tai tiếng ở Trung Quốc

Ngô Liễu Phương tuyên bố làm streamer từ đầu năm nay. Ảnh: Douyin.

Ngày 28/3, Ngô Liễu Phương (31 tuổi), từng là nhà vô địch thế giới môn thể dục dụng cụ, tiết lộ lý do cô bắt đầu sự nghiệp làm streamer thay vì sản xuất các video nhảy nhót gợi cảm như trước, theo SCMP.

"Tôi cảm thấy mình không còn con đường nào khác", cô nói.

Cựu vận động viên cũng chia sẻ thêm đôi khi, cô tự hỏi liệu quyết định rẽ hướng từ năm 2019, lúc bắt đầu tìm cách kiếm tiền độc lập, có phải là sai lầm hay không.

Ngô từng là thành viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia Trung Quốc và giành nhiều danh hiệu quốc tế, đặc biệt ở nội dung xà thăng bằng. Tuy nhiên, sự nghiệp thể thao của cô khép lại sớm sau chấn thương cổ trong vòng tuyển chọn Olympic năm 2012.

Sau khi giải nghệ, Ngô học tại Đại học Thể thao Bắc Kinh rồi làm giáo viên và huấn luyện viên thể dục. Tuy nhiên, thu nhập từ công việc này không ổn định, buộc cô phải tìm hướng đi khác để trang trải cuộc sống và hỗ trợ gia đình.

Từ bỏ nhảy sexy, Ngô Liễu Phương chuyển sang nội dung gắn với truyền thống, văn hóa. Ảnh: Wu Liufang/Weibo.

Tên tuổi của Ngô Liễu Phương bất ngờ thành tâm điểm dư luận vào năm 2024 sau khi cô đăng các video nhảy trên nền tảng Douyin trong trang phục gợi cảm như quần short ngắn, váy mini và tất dài.

Các clip này nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích trước khi bị gỡ bỏ. Một video gây chú ý cho thấy Ngô nhảy múa trong bộ đồ thể thao của đội tuyển Trung Quốc dùng cho Olympic Paris mà cô tự mua.

Tuy nhiên, những nội dung này đã làm dấy lên tranh cãi gay gắt, đặc biệt trong cộng đồng thể dục dụng cụ. Nhiều người cho rằng hình ảnh gợi cảm của cô không phù hợp với danh tiếng của một cựu vận động viên quốc gia.

Tháng 11/2024, nhà vô địch Olympic Quản Thần Thần công khai chỉ trích Ngô Liễu Phương trên mạng xã hội: "Nếu chị muốn đăng video 'câu view' thì cứ làm, nhưng đừng làm hoen ố hình ảnh thể dục dụng cụ".

Cũng trong thời điểm này, tài khoản Douyin của Ngô bị khóa vì vi phạm các quy tắc và chính sách của nền tảng. Một tuần sau quy định được gỡ bỏ.

Song tháng 1/2025, cựu VĐV thể dục dụng cụ tiếp tục bị khóa tài khoản với cùng lý do. Đầu 2026, cô quay trở lại mạng xã hội và tuyên bố chuyển sang làm streamer.

Hiện Ngô Liễu Phương cố gắng xây dựng hình ảnh mới trên mạng xã hội. Thay vì các video gây tranh cãi, cô chuyển sang đăng nội dung về văn hóa truyền thống, diện Hán phục và giới thiệu các điệu múa mang màu sắc di sản văn hóa.

Tài khoản Douyin của Ngô hiện thu hút hơn 800.000 người theo dõi. Dù từng vấp phải nhiều tranh cãi, c hy vọng có thể bắt đầu lại và xây dựng con đường mới sau khi rời xa sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp.

Tác giả: Hà Vi

Nguồn tin: znews.vn