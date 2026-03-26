Mặt mộc gây chú ý của hot girl Hàn từng giảm 55 kg

Ngày 24/3, Choi Jun Hee nhận hàng nghìn lượt tương tác khi đăng tải video trang điểm trên trang cá nhân.

"Đây là lý do bạn không nên tin tưởng vào mặt mộc của người mình thích", cô chú thích.

Trong video, cô xuất hiện với gương mặt không trang điểm, có phần thiếu sức sống và nhiều khuyết điểm trên da. Sau đó, hoàn toàn trái ngược, nữ influencer "biến hình" với màn trang điểm cầu kỳ thường thấy.

Dưới bài đăng, nhiều người theo dõi dành lời khen cho khả năng biến hóa của Choi, cũng như việc cô chia sẻ hình ảnh mặt mộc của bản thân.

Gương mặt trước và sau khi trang điểm của Choi.

Trước đó, cô gái sinh năm 2003 cũng không giấu việc bản thân can thiệp thẩm mỹ để có gương mặt như hiện tại. Thậm chí có thời điểm, việc cô liên tục thực hiện các thủ thuật làm đẹp dù gương mặt chưa ổn định khiến nhiều người theo dõi lo lắng.

Chia sẻ về việc dao kéo, Choi từng cho biết cô làm vậy để thấy tự tin hơn. Khi tham dự một sự kiện ở Thượng Hải (Trung Quốc), cô thừa nhận việc bị bao quanh bởi những người có vẻ ngoài nổi bật khiến cô cảm thấy thiếu tự tin.

"Có quá nhiều người đẹp ở đó khiến lòng tự trọng của tôi giảm đi một chút. Tôi biết mình nên thay đổi kiểu suy nghĩ này, nhưng tôi cảm thấy hơi khó chịu, khi bao quanh bởi quá nhiều người đẹp vào thời điểm mà tôi cảm thấy mình kém hấp dẫn nhất", cô nói.

Choi hiện là influencer có gần 200.000 người theo dõi.

Choi Jun Hee (sinh năm 2003) là con gái cố diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Choi Jin Sil và cựu tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp Cho Sung Min. Cô từng hoạt động trong làng giải trí, ra mắt năm 2022 song nhanh chóng kết thúc sự nghiệp sau 3 tháng, chuyển hướng làm influencer chuyên về lĩnh vực làm đẹp.

Choi từng gây chú ý với hành trình điều trị bệnh lupus, căn bệnh khiến cân nặng cô chạm mốc 96 kg. Sau đó, nhờ nỗ lực ăn uống và tập luyện khắt khe, cô thành công giảm cân. Tuy nhiên, Choi khiến nhiều người lo lắng khi ép cân quá mức, hiện chỉ duy trì ở mức 41 kg.

Tháng 5 tới, Choi sẽ về chung một nhà với bạn trai hơn 11 tuổi, là nhân viên văn phòng, sau 5 năm hẹn hò. Cả hai công khai mối quan hệ từ lâu trên mạng xã hội.

