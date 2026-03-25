Ly “Meo” và loạt “hot girl” lộ mặt trong các đường dây m.a t.úy: Vỏ bọc xinh đẹp, cuộc sống thượng lưu và bí mật đen tối phía sau gây ngỡ ngàng

'Hotgirl' bị truy nã vì liên quan băng giang hồ buôn ma túy Tú "Cơ"

Ngày 3/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Thanh Tú cùng 22 bị can trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời liên quan đến hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

Trong vụ án này, Lê Phạm Hiểu Ly (Ly “Meo”) – người được gọi là “hot girl” nhờ ngoại hình và hình ảnh sang chảnh trên mạng xã hội - bị xác định có liên quan. Trước đó, Ly từng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khi cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi không tố giác tội phạm , Ly đã rời khỏi nơi cư trú và bị phát lệnh truy nã.

Lê Phạm Hiểu Ly bị truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn hồ sơ vụ án, khoảng tháng 12/2022, Lê Phạm Hiểu Ly (biệt danh Ly "Meo") quen biết Nguyễn Hữu Phúc (42 tuổi) qua mạng xã hội. Ngày 23/2/2024, Phúc gọi điện thoại rủ Ly đến nhà ở hẻm 22 Bà Hom (phường Phú Lâm). Khi Ly có mặt, Tú “Cơ” xuất hiện, lấy từ túi xách ra ketamine rồi mượn Phúc một chiếc dĩa sứ để sử dụng.

Sau khi “xào” ma túy và chia thành nhiều đường, Tú hít trước rồi rủ Ly cùng dùng. Ly đồng ý và hít một đường, sau đó nằm nghỉ trên giường, còn Phúc không sử dụng.

Ít lâu sau, Lê Thị Thanh Hà (24 tuổi, quê Đắk Lắk) mang hai chiếc túi đến nhà Phúc. Tại đây, Ly tiếp tục thấy nhiều giao dịch diễn ra. Khoảng 5 giờ sáng 25/2/2024, một người bạn của Tú đến và qua cuộc nói chuyện, Ly nghe được người này đặt mua “hộp 10” là ma túy dạng ketamine. Sau đó, Ly thấy Tú đưa cho người này một gói ni lông chứa ma túy.

Đến 7 giờ sáng cùng ngày, một người khác lại đến gặp Tú. Khi ra về, người này cầm theo một ba lô đen được Tú trao. Về sau, Ly nhận dạng được người mang ba lô chứa ma túy là Bùi Văn Sơn.

Không chỉ vậy, khi ở trong phòng ngủ của Phúc, Ly còn thấy trong túi xách tay của Tú có một khẩu súng ngắn màu đen lúc Tú mở túi lấy điện thoại. Những chi tiết này cho thấy Ly có mặt tại hiện trường, trực tiếp chứng kiến nhiều hành vi phạm tội.

Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Ly nghe Tú và Phúc nói có công an xuất hiện trước nhà, yêu cầu trích xuất camera. Lúc này trong nhà có bốn người: Ly, Phúc, Tú và Hà. Tú liền nói "có công an hả".

Ly thấy Tú nói Phúc đưa cho một cây kéo. Sau đó, Ly nghe rõ tiếng ma túy bị cắt bỏ, đổ xuống bồn cầu cùng tiếng xả nước. Hà vừa gọi điện thoại vừa khóc lóc xin lỗi một người gọi là “Anh hai”, nói rằng “mất bao nhiêu tiền của em rồi”. Trong khi đó, Phúc tất bật xịt rửa số ma túy còn rơi vương vãi trên sàn nhà vệ sinh.

Khi xả xong ma túy để phi tang, Tú quay sang chửi Ly: “Hay là mày kêu công an bắt tao hả Meo?”. Sau đó, Tú gọi người đến đón mình rời khỏi nhà, còn đàn em đến đón Hà đi chỗ khác.

Trùm "giang hồ" Tú "Cơ" bị bắt. Ảnh: PLO

Lê Phạm Hiểu Ly trên Facebook cá nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Với toàn bộ sự việc đã chứng kiến, cơ quan điều tra cho rằng Ly nắm rõ hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy và cả việc phi tang ma túy nhưng không trình báo. Đây là căn cứ để khởi tố Ly về tội không tố giác tội phạm.

Ngày 17/6/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can về tội "không tố giác tội phạm" đối với Lê Phạm Hiểu Ly nhưng Ly đã bỏ trốn.

Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly.

"Hot girl" sang chảnh, sở hữu tiệm spa nổi tiếng bị bắt khi lái Mercedes đi buôn "hàng trắng"

Theo thông tin trên báo Người lao động cho biết, vào cuối tháng 6/2025, cơ quan chức năng triệt phá thành công 2 vụ vận chuyển, tàng trữ ma túy ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình (từ 1/7/2025, tỉnh Quảng Bình sáp nhập với Quảng Trị, lấy tên là Quảng Trị).

Cụ thể, vào ngày 22/6, lực lượng chức năng đã phối hợp, dùng các biện pháp nghiệp vụ, chặn bắt ô tô Mercedes biển số 73A-324... ở khu vực biên giới để kiểm tra.

"Hot girl" sang chảnh, sở hữu tiệm spa nổi tiếng bị bắt khi lái Mercedes đi buôn "hàng trắng". Ảnh: Báo Người lao động

Thời điểm này, trên xe có hai người gồm một nam thanh niên sinh năm 2003 và một người phụ nữ sinh năm 1997. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều loại ma túy được cất giấu tinh vi trên xe và trong người hai người nói trên, gồm: Ma túy đá, ketamin, ma túy tổng hợp dạng viên nén và “nước vui”.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định, người phụ nữ ngồi trên xe Mercedes chở ma túy là Nguyễn Thị Ngọc L.

L. vốn là một hotgirl nổi tiếng, sở hữu tiệm spa tại TP.Đồng Hới (nay là phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

Nguyễn Thị Ngọc L cũng được xác định là chủ chiếc xe Mercedes . Chiếc xe tiền tỷ này được L. mua vào năm 2024.

Đặc biệt, trong cuộc sống hàng ngày, L. được biết đến là một hotgirl sang chảnh, xinh đẹp, thường đăng tải cuộc sống "thượng lưu" lên mạng xã hội khiến ai cũng trầm trồ. Chính vì vậy, khi L. bị bắt quả tang liên quan đến ma túy nhiều người bất ngờ.

Hot girl 20 tuổi xinh đẹp cùng nhân tình buôn thuốc lắc để "thay đổi cuộc đời" và cái kết

Vào năm 2019, Nguyễn Thị Phương Linh (SN 1999, ngụ thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa; nay là xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) nổi lên với cái tên "hot girl thuốc lắc", đối tượng cùng nhân tình của mình lập đường dây chuyên cung cấp chất cấm trên địa bàn TP. Nha Trang cũ.

Theo thông tin trên Vietnamnet, Nguyễn Thị Phương Linh sinh ra ở một làng quê nghèo tại Khánh Hòa, từ nhỏ đã được gọi là “hot girl của xã” nhờ ngoại hình ưa nhìn. Sau khi vào Nha Trang lập nghiệp, Linh dần sa vào ăn chơi và cùng người tình là Lê Thanh Long tham gia buôn bán ma túy.

Nguyễn Thị Phương Linh. Ảnh: Công an cung cấp

Cặp đôi thuê nhà tại khu đô thị cao cấp, thường xuyên xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi và có nhiều biểu hiện nghi vấn, bị trinh sát theo dõi. Long hoạt động kín kẽ, chủ yếu sử dụng “chân rết” để phân phối ma túy.

Báo Công an TOP.HCM dẫn nguồn hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 18 giờ ngày 27/6/2019, công an phát hiện Võ Thành Nhân (SN 1993, trú Khánh Hòa) đang mang một hộp giấy đi ra từ nhà xe trên địa bàn TP. Nha Trang cũ. Khi công an kiểm tra hành chính, Nhân tự nguyện lấy ra 34,4124g ma tuý MDMA.

Nhân khai nhận, ngày 21/6/2019, Nhân được Long rủ bán ma túy cho Long và Linh, trả công 200.000 đồng cho 1 triệu đồng tiền bán ma túy. Nhân đã trực tiếp nhận ma tuý từ Linh để mang bán nhiều lần. Đến ngày 27/6/2019, được Linh yêu cầu, Nhân đi nhận ma tuý qua dịch vụ gửi xe thì bị phát hiện.

Tối cùng ngày, tiến hành khám xét chỗ ở của Linh, công an thu được 2,8451g ma tuý Teletamine. Long và Linh khai nhận, bắt đầu sử dụng ma tuý từ năm 2017. Để có tiền và có ma tuý, từ năm 2019, Linh bắt đầu mua ma tuý của Trịnh Công Sơn để bán lại cho nhiều người. Ngày 12/6/2019, Sơn bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Bị mất nguồn cung ma tuý, Linh nói Long tìm nguồn mua ma tuý về phân lẻ và thuê người đi bán để tránh bị phát hiện. Long đồng ý.

Ngày 21/6/2019, Linh đưa Long 47 triệu đồng để Long liên lạc với người tên Khương và gửi 46 triệu đồng mua 50g ma tuý khay. Sau đó, Linh phân lẻ rồi hàng ngày ngồi tại quán nước ở khu vực gần chợ Đầm, thuê Nhân và trực tiếp bán ma tuý cho nhiều người với giá 1 triệu đồng/chấm ma tuý khay, 300.000 đồng/viên ma túy lắc.

Ngày 26/6/2019, Linh tiếp tục đưa cho Long 20 triệu đồng để gửi mua 100 viên ma tuý lắc. Khi Nhân đi nhận ma tuý thì bị phát hiện.

Ngày 29/5/2020, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Phương Linh 16 năm 6 tháng tù; Lê Thanh Long 16 năm tù; Võ Thành Nhân 15 năm 6 tháng tù.

“Hot girl” 22 tuổi ở Đà Nẵng cầm đầu đường dây buôn "chất cấm"

Theo thông tin trên Vietnamnet, vào giữa năm 2021, cơ quan Công an TP. Đà Nẵng đã triệt phá băng nhóm mua bán ma túy trên địa bàn do cô gái 22 tuổi điều hành. Danh tính bà trùm 22 tuổi này được xác định là Lê Thị Thảo Linh (SN 1999, trú quận Cẩm Lệ cũ, TP. Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, các trinh sát ma tuý phát hiện được đường dây buôn bán ma túy do Lê Thị Thảo Linh điều hành. Theo đó, để có tiền tiêu xài, Linh mua ma tuý của một đối tượng không rõ lai lịch về chia nhỏ bán lại để kiếm lời. Tham gia vào đường dây còn có Võ Văn Hoàng (SN 1998) và Hồ Viết Dinh (SN 1997, Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng) là nhân viên tại tiệm rửa xe máy của gia đình Linh.

Lê Thị Thảo Linh

Để qua mắt lực lượng chức năng, sau khi nhận ma tuý, Thảo Linh này không giữ tại nhà mà sẽ giao cho Hoàng và Dinh cất giấu tại phòng trọ của mình ở đường Nguyễn Hữu Thọ (TP. Đà Nẵng). Khi có người liên hệ mua ma tuý sử dụng, Linh thông báo cho Hoàng đưa cho Linh đi giao hoặc trực tiếp mang đi giao ma tuý cho khách và sẽ được trả tiền công hậu hĩnh.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đường dây bán lẻ ma túy do “hot girl” 22 tuổi cầm đầu này vẫn tiến hành các giao dịch mua bán ma tuý cho đối tượng nghiện.

Tối ngày 2/6/2021, sau khi nhận được thông báo của Linh, Hoàng mang ma tuý đến đường 30 Tháng 4 đưa cho Linh. Khi Linh đã nhận được ma tuý và chuẩn bị giao dịch thì bị công an phát hiện. Để trốn thoát, Linh nhanh chóng quay xe bỏ chạy về hướng quảng trường 2/9 với tốc độ cao. Tuy nhiên, cô gái này đã bị các trinh sát áp sát, bắt giữ.

Tang vật vụ án. Ảnh: Lao động

Cùng thời điểm này, Hoàng quay về phòng trọ lấy ma tuý tiếp tục đi giao. Để thuận tiện, Hoàng gọi điện nhờ Hồ Viết Dinh chuẩn bị hàng trước. Khi Dinh vừa về tới phòng lấy đồ thì lập tức bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Ngoài Hoàng nhanh chóng đưa tay tra vào còng, thừa nhận hành vi thì Dinh đã nhanh chân tẩu thoát, nhưng đã bị tóm gọn sau khi chạy được hơn 300m.

Khám xét nơi ở của Linh và Hoàng, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 20 viên thuốc lắc và 14 gói ma túy lớn nhỏ. Ngoài ra, còn có các dụng cụ để phân chia ma tuý như cân tiểu li, bao nilong, dụng cụ để sử dụng ma tuý.

Qua thử test, cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: Phụ nữ Mới