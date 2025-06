Không được chủ quan với bão số 1 và mưa lớn

Bộ NN&MT tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 1 và mưa lớn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì

Báo cáo về công tác ứng phó với bão số 1, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ NN&MT cho biết, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.792 phương tiện tàu thuyền/223.054 người biết diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới.

Trong đó, hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) 160 tàu/752 người (Quảng Nam 52 tàu/214 người; Quảng Ngãi 75 tàu/378 người; Bình Định 33 tàu/160 người).

Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.

Đối với nuôi trồng thủy sản, theo báo cáo của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa là 192.548 ha (73.117 ha nuôi tôm nước lợ, 26.047 ha nuôi nhuyễn thể bãi triều, 95.143 ha nuôi thủy sản nước ngọt); 272.367 lồng bè; 3.848 chòi canh.

Về tình hình đê điều, hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh còn tồn tại 20 trọng điểm đê điều xung yếu (Quảng Ninh 2, Hải Phòng 8, Thái Bình 6, Nam Định 4) và 7 công trình đang thi công (Hải Phòng 2, Thái Bình 1, Nam Định 3, Thanh Hóa 1).

Theo PGS.TS Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 11-6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2025, có tên quốc tế là WUTIP.

Hồi 10h00 cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa với sức gió cấp 8, giật cấp 10; di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h và có khả năng mạnh thêm, hướng di chuyển còn diễn biến phức tạp.

Về tình hình mưa, từ 19h00 ngày 10-6 đến 13h00 ngày 11-6, khu vực Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, phổ biến từ 50 - 120mm; một số trạm mưa lớn như: Quan Tượng Đài (Huế) 186mm, TP Huế (Huế) 182mm, An Tây (Huế) 179mm, Nhơn Hòa (Gia Lai) 204mm, Hồ Plei Thơ Ga (Gia Lai) 147mm.

Dự báo, từ chiều và đêm 11-6 đến ngày 13-6, Trung Trung Bộ (tập trung từ Quảng Bình - Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to với lượng phổ biến từ 100 - 300mm, có nơi trên 450mm; Bắc Tây Nguyên phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 200mm/6h.

Công tác vận hành hồ chứa cũng đã được kích hoạt: hai hồ thủy điện Vĩnh Sơn 5 và Đrây Hlinh 1 đã vận hành xả tràn, tổng lưu lượng hơn 280 m³/s. Hơn 4.000 hồ thủy lợi ở Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hiện tích nước từ 27%–85% dung tích, nhiều hồ đang thi công khẩn trương hoàn thiện.

Hệ thống đê biển, đê sông từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 20 trọng điểm xung yếu, cùng 7 công trình đê đang xây dựng được kiểm tra chặt chẽ.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, các thông tin dự báo chỉ ra cơn bão số 1 sẽ không đổ bộ vào nước ta nhưng sẽ gây một đợt mưa to ở Trung Bộ, Tây Nguyên.

Khu vực này vốn đang trải qua hạn hán và mưa ở thời điểm này sẽ giúp bổ sung nước cho sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan do thời tiết xấu có khả năng gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên biển; mưa cục bộ, cực đoan trong thời gian ngắn có khả năng gây sạt lở, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng.

