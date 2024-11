Khống chế người đàn ông cầm gậy gỗ tấn công cán bộ công an trên phố

Your browser does not support the video tag.

Theo Người lao động, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm cây gỗ tấn công một cán bộ công an trên phố.

Người đăng tải clip chia sẻ, sự việc diễn ra vào 13h ngày 8/11 tại giao lộ đường số 4 - Ni Sư Huỳnh Liên (phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM).

Người đàn ông cầm gậy tấn công cán bộ công an.

Thời điểm trên, người dân chứng kiến người đàn ông có biểu hiện không được bình thường trên tay cầm cây gỗ đuổi đánh một cán bộ công an. Người đàn ông sau đó dùng một vật dụng ném về phía cán bộ công an nhưng không trúng.

Người này tiếp tục cầm cây gỗ lao đến định tấn công song cán bộ công an đã lùi lại. Nhân lúc người đàn ông không chú ý, công an và người dân xung quanh đã ập vào khống chế đưa về trụ sở công an phường xử lý.

Dẫn theo nguồn tin trên tờ Tuổi trẻ, người đàn ông được đưa về phường có biểu hiện không bình thường, liên tục la hét. Người này được lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra ma túy, đồng thời thông báo cho người nhà. Còn công an trong clip trên mang cấp bậc thiếu tá, là cán bộ công an của phường 10, quận Tân Bình.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn