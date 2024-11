Công an Hà Tĩnh: Khám phá thành công chuyên án mua bán vũ khí quân dụng trái phép xuyên quốc gia

Súng được phát hiện tại nhà Vũ Anh Tú



Theo tài liệu, quá trình nắm thông tin, trinh sát Phòng CSHS phát hiện một số đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh có hành vi mua vũ khí quân dụng thông qua một số trang mạng xã hội. Nhận thấy đây là đường dây mua bán vũ khí có tính chất chuyên nghiệp, quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều địa bàn trên cả nước. Trước tình hình trên, Phòng CSHS xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thành lập Ban chuyên án (BCA) để đấu tranh.

Quá trình điều tra, xác minh, BCA nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này. Theo đó, thông qua các hội, nhóm trên các trang mạng xã hội, các đối tượng đã mua các loại súng quân dụng trôi nổi từ Trung quốc, Lào, Campuchia. Đồng thời, các đối tượng cũng sử dụng các tài khoản "ảo", các nhóm kín trên mạng xã hội để bán các loại súng này ra thị trường.

6 đối tượng chính trong đường dây



6 đối tượng chính trong đường dây được xác định là: Vũ Anh Tú (1993) và Vũ Tiến Phát (1997, cùng trú xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, Ninh Bình), Mai Văn Đông (1992, trú xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh), Lê Cương (1998, trú phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Thanh Tiên (1993, trú phường Hiệp Lợi, TP Ngã Bảy, Hậu Giang), Trần Quốc Cường (2001, trú phường 9, quận 11, TP Hồ Chí Minh). Để hoạt động phạm tội, các đối tượng này móc nối với nhau hình thành đường dây khép kín; mỗi đối tượng phụ trách các khâu khác nhau, lôi kéo thêm nhiều đối tượng trên cả nước cùng tham gia.

532 khẩu súng các loại thu giữ trong đường dây



Sau một thời gian dài điều tra, BCA đã thành lập 15 tổ công tác, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Hà Tĩnh); Cục Cảnh sát hình sự, Cục nghiệp vụ (Bộ Công an); Công an các tỉnh: Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Hậu Giang, Bình Dương… tiến hành giữ khẩn cấp, triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 6 đối tượng nói trên cùng 39 đối tượng "chân rết" khác rải khắp các tỉnh, thành như Hà Tĩnh, Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Hậu Giang, Bắc Giang...

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, BCA thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.824 viên đạn, 2 quả lựu đạn và 211,11 gam ma túy cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Hơn 36 ngàn viên đạn các loại



Bước đầu, BCA xác định đường dây này đã bán ra thị trường hơn 1.000 khẩu súng các loại trên khắp các tỉnh, thành cả nước.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 43 đối tượng về các tội danh: "Chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tác giả: X.S

Nguồn tin: cadn.com.vn