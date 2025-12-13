Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 12/12, Công an tỉnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp Công an xã Ba Tri bắt được Phan Thanh Nam (SN 2002; ngụ ấp ấp An Phú, xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/8/2024, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thanh Nam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Quá trình triệu tập để làm việc, bị can Phan Thanh Nam không chấp hành và tìm cách lẩn trốn. Đến ngày 19/11/2024, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phan Thanh Nam.

Cán bộ điều tra lấy lời khai bị can Phan Thanh Nam.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, ngày 9/12/2025, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Phan Thanh Nam khi bị can vừa về nhà tại ấp An Phú, xã Ba Tri.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

Tác giả: H.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn