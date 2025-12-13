Nữ sinh lớp 10 bị nhóm học sinh lớp 8 đánh hội đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa báo cáo UBND tỉnh Gia Lai vụ việc học sinh tại xã Kbang đánh nhau gây xôn xao mạng xã hội.

Clip nhóm nữ sinh lớp 8 đánh hội đồng nữ sinh lớp 10 đăng tải trên mạng xã hội

Theo đó, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội, chiều 5-12, em T.H.Q (học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Kbang) hẹn em N.T.K.N (học sinh lớp 10, trường THPT Lương Thế Vinh, xã Kbang) ra khu bờ kè dọc suối Đak Lốp, xã Kbang để giải quyết mâu thuẫn.

Khi em T.H.Q và em N.T.K.N đến điểm hẹn đã có nhiều học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chờ sẵn. Lúc này, em T.H.Q cùng 3 học sinh khác trong lớp xông vào đánh hội đồng em N.T.K.N.

Sự việc được một học sinh quay video, sau đó chia sẻ với nhiều người. Dì của học sinh N.T.K.N đã đăng tải video lên mạng xã hội Facebook, tố cháu mình bị hành hung.

Nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng - Ảnh cắt từ clip

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết em N.T.K.N nghỉ học từ ngày 1 đến ngày 9-12, nhà trường nhiều lần liên lạc với gia đình nhưng không được. Sau khi xảy ra vụ việc, người thân của em N.T.K.N thay vì phối hợp với nhà trường để xử lý thì phát tán video cảnh cháu gái bị đánh lên mạng xã hội.

Qua vụ việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đánh giá công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường chưa hiệu quả; bộ phận tư vấn của nhà trường chưa hướng dẫn học sinh biết cách kiềm chế cảm xúc, xử lý mâu thuẫn.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động