Khởi tố Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng vì chỉ đạo sửa kết quả quan trắc

Các bị can Nguyễn Thị Phương Thảo (trái), Nguyễn Thị Thúy (giữa), Vương Đắc Mạnh (phải) - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường, nhận hối lộ, đưa hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, Hà Nội).

Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Sơn (58 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức) và Đỗ Duy Cao (48 tuổi, Trưởng Ban Quản lý vận hành Khu công nghiệp Quang Minh) về hành vi gây ô nhiễm môi trường, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Nguyễn Hữu Cường (41 tuổi, chuyên viên xử lý nước thải) bị khởi tố về hành vi gây ô nhiễm môi trường và nhận hối lộ.

Ba người khác gồm Nguyễn Thị Phương Thảo (75 tuổi, Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng), Nguyễn Thị Thúy (36 tuổi) và Vương Đắc Mạnh (28 tuổi) bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác.

Trước đó ngày 6-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hoạt động thu gom, xử lý nước thải tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức.

Nguyễn Khắc Sơn, Đỗ Duy Cao, Nguyễn Hữu Cường - Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả lấy mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Quang Minh xác định thông số niken trong nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép trên 5 lần.

Công an xác định Nguyễn Khắc Sơn biết rõ hệ thống xử lý nước thải của Khu công nghiệp Quang Minh không có khả năng xử lý nước thải chứa kim loại nặng, đặc biệt là niken, nhưng không đầu tư nâng cấp công nghệ xử lý.

Vì mục đích tăng doanh thu và thu lợi bất chính, Sơn vẫn ký hợp đồng tiếp nhận nước thải của nhiều doanh nghiệp có hoạt động mạ kim loại, gia công cơ khí.

Công an cáo buộc Sơn chỉ đạo Đỗ Duy Cao và Nguyễn Hữu Cường tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đấu nối, xả nước thải vượt quy chuẩn vào hệ thống xử lý tập trung.

Dù biết nước thải của các doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận, các bị can không áp dụng biện pháp ngừng tiếp nhận, đóng cửa xả thải hoặc xử lý vi phạm.

Ngoài ra Cường bị xác định đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để yêu cầu, nhận tiền của nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Quang Minh nhằm bỏ qua vi phạm, không lập biên bản, không xử lý hoặc tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp tục xả nước thải không đạt quy chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018 đến tháng 4-2026, Cường đã nhận khoảng 2,7 tỉ đồng của nhiều doanh nghiệp. Đỗ Duy Cao trực tiếp nhận hơn 1,1 tỉ đồng từ nhiều doanh nghiệp và từ khoản tiền Cường chia lại.

Sơn cũng nhận lại từ Cao khoảng 190 triệu đồng có nguồn gốc từ khoản tiền doanh nghiệp đưa để được bỏ qua vi phạm môi trường.

Lực lượng chức năng kiểm tra mẫu nước thải - Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra cũng xác định Công ty Nam Đức đã ký hợp đồng quan trắc môi trường định kỳ với Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng để đối phó hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Khi kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy thông số niken vượt quy chuẩn, Nguyễn Khắc Sơn và Đỗ Duy Cao đề nghị bà Nguyễn Thị Phương Thảo chỉnh sửa kết quả quan trắc. Bà Thảo sau đó chỉ đạo Thúy chỉnh sửa kết quả phân tích.

Thúy trao đổi với Vương Đắc Mạnh để pha loãng mẫu nước thải, phân tích lại mẫu, lập phiếu kết quả mới thể hiện các chỉ tiêu đạt quy chuẩn rồi ký xác nhận, đóng dấu phát hành cho Công ty Nam Đức.

Các kết quả phân tích thực tế không đạt quy chuẩn bị xóa bỏ, không lưu giữ theo quy định.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn