Khởi tố thêm đồng phạm vụ giết người do mâu thuẫn tiền bo khi rót bia

Ngày 31/12, Công an TP.Đà Nẵng thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Tuấn (43 tuổi; trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về tội Giết người.

Quá trình điều tra xác định khoảng 17h ngày 22/12/2023, Đỗ Trọng Lập (42 tuổi; trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) và Đặng Văn Tuấn cùng với 3 người khác đến quán tại phường Hòa Hải để nhậu.

Tại đây, nhóm của Lập có nhờ chủ quán liên hệ nhân viên đến rót bia và thỏa thuận giá 300 nghìn đồng/người.

Chủ quán đồng ý và gọi cho N.T.H.V (35 tuổi; trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) và nhờ tìm thêm 3 người khác cùng V. đến quán rót bia theo yêu cầu của nhóm Lập.

Đến 21h cùng ngày, sau khi nhậu xong, kiểm tra hóa đơn thì nhóm của Lập không đồng ý với giá tiền phục vụ của các nhân viên nên không chịu trả tiền. Thấy vậy, V. gọi điện cho Phùng Tấn Đình (39 tuổi; trú phường Hòa Hải) là bạn trai của V. để thông báo sự việc.

Sau khi nắm được sự việc, Đình vào bếp lấy 1 con dao và ra vườn nhặt 1 khúc gỗ dài khoảng 60cm đưa cho Hồ Thăng Hùng (37 tuổi; trú phường Hòa Hải) lúc này đang nhậu cùng Đình cầm theo, cả hai điều khiển xe máy đến quán.

Phát hiện có người cầm dao đến, Lập đi vào sau bếp lấy con dao cất trong người để phòng thân. Khi Đình và Hùng cầm dao, gậy đến bàn Lập, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại, sau đó dẫn đến xô xát.

Tuấn và 1 người khác trong nhóm của Lập bị Đình đạp ngã về phía sau, còn Lập bị Hùng dùng gậy gỗ đánh nên đã rút dao thủ sẵn ra nghênh chiến.

Thấy vậy, Hùng bỏ chạy thì Lập đuổi theo và để giải vây cho Hùng, Đình cầm dao đuổi theo Lập.

Trong lúc đang chạy qua vị trí của Lập, Đình bị Đăng Văn Tuấn cầm một ghế gỗ ném trúng vào đùi trái làm cho Đình té ngã.

Nhân cơ hội này, Lập cầm dao xông đến chém nhiều nhát vào người Đình gây thương tích vùng đầu, cổ và tay phải, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng…

Xét thấy hành vi của Đặng Văn Tuấn khi dùng ghế ném vào người khiến Đình té ngã, rơi vào tư thế bị động, thế yếu là điều kiện thuận lợi cho Đỗ Trọng Lập chạy đến thực hiện hành vi chém vào người Đình.

Thời điểm mà Lập và Hùng đang đánh nhau thì Đình cầm dao xông về phía Lập với mục đích giải vây cho Hùng; Đình không nhằm vào Tuấn và các đối tượng khác nên không thể xác định hành vi của Tuấn là phòng vệ.

Vì vậy, căn cứ lời khai của Lập và các đối tượng có liên quan, phù hợp với diễn biến sự việc, cơ quan điều tra xác định Tuấn là đồng phạm với Lập về tội Giết người.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn