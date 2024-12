Bắt 2 anh em giết người, lẩn trốn trong rừng sâu

Từ năm 2021, Ten và Toc cùng một số người dân làng Tkắt, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro đến khu vực tiểu khu 1184, Lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố (thuộc xã Chư Mố, huyện Ia Pa) làm lán trại cách nhau khoảng 5m, rồi thường xuyên ở lại tại đây đi bẫy chim.

Hai đối tượng Đinh Toc, Đinh Văn Ten. (Ảnh: Tiến Bảo)

Chòi rẫy của gia đình Ten ở bên bờ suối rừng phòng hộ Chư Mố. Khoảng 11h ngày 8/10/2024, vợ chồng Ten cùng 4 người con đang ăn trưa thì thấy Đinh Thuêm (SN 2009 - sống lang thang) đi ngang qua lán trại nên gọi Thuêm vào ăn cơm, uống rượu. Đến 14h cùng ngày, thấy vợ chồng em trai là Đinh Toc đi cùng 6 người khác ngang qua lán trại nhà mình, Ten bèn gọi vào “nhập cuộc”.

Đến khoảng 15h, họ uống tổng cộng khoảng 6 lít rượu. Khi đã say, Ten nhớ lại hành vi của Thuêm là có lần dùng súng tự chế bắn vào lán trại của gia đình Ten. Ten liền răn đe nhưng Thuêm không trả lời. Bực tức, Ten sử dụng dao tự chế chém Thuêm nhiều nhát.

Mọi người trong cuộc nhậu thấy vậy liền bỏ chạy. Thấy anh trai mất kiểm soát, không những không can ngăn mà Toc còn lấy cây gậy gỗ đánh nhiều nhát khiến Đinh Thuêm tử vong rồi đưa thi thể nạn nhân xuống suối và dùng đá đè lên, sau đó bỏ trốn vào khu vực rừng sâu.

Thực nghiệm hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Tiến Bảo)

Hơn 20 ngày sau khi nạn nhân bị sát hại, một người trong nhóm nhậu hôm đó đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Ngày 30/10, Công an huyện Ia Pa đến hiện trường, tìm kiếm và đưa thi thể Đinh Thuêm lên bờ để khám nghiệm, điều tra.

Đến ngày 13/12, qua điều tra, xác định Đinh Văn Ten, Đinh Toc là thủ phạm gây án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã hai đối tượng tội “Giết người”.

Tối 15/12, một người dân phát hiện Ten và Toc xuất hiện tại làng Tnang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro nên đã báo ngay cho Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kông Chro và Công an huyện Ia Pa, đồng thời huy động nhiều người khác trong làng tham gia truy bắt. Đến 20h, lực lượng Công an và quần chúng nhân dân bố trí lực lượng, bao vây, bắt giữ được Đinh Văn Ten và Đinh Toc”.

Tại Cơ quan Công an, Toc và Ten đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại Đinh Thuêm.

Tác giả: Thúy Trinh - Tiến Bảo

Nguồn tin: cand.com.vn