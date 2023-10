Khởi tố thanh niên bắt cóc con của bạn để đòi 2 tỉ tiền chuộc

Sơn đã được di lý về Công an tỉnh Long An - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 4-10, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để điều tra về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

16h30 ngày 2-10, Công an TP Tân An, tỉnh Long An tiếp nhận tin báo từ anh L.T.T. (32 tuổi, ngụ phường 2, TP Tân An) về việc bé gái 3 tuổi con của anh bị Sơn bắt giữ và đòi 2 tỉ đồng tiền chuộc.

Your browser does not support the video tag.

Khởi tố bị can bắt cóc trẻ em đòi chuộc 2 tỉ đồng ở Long An

Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo triển khai ngay lực lượng, đồng thời báo cáo nhanh về các cục nghiệp vụ Bộ Công an và trao đổi Công an các tỉnh Đồng Nai, TP.HCM để phối hợp truy bắt Sơn.

Đến 21h20 ngày 2-10, các đơn vị công an đã tổ chức đón chặn truy bắt Sơn khi đang trên đường lẩn trốn trên quốc lộ 20 thuộc tỉnh Đồng Nai.

Bước đầu Sơn khai nhận do nợ nần không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định bắt cóc con của bạn mình để đòi tiền chuộc.

Do có mối quan hệ quen biết với anh T. nên Sơn thường xuyên qua nhà chơi và biết bé gái con anh T. học cùng lớp với con Sơn. Sơn cũng thường hay đón bé gái về giúp vào các buổi chiều tan học.

Đến khoảng 15h ngày 2-10, Sơn thuê ô tô đến trường học của cháu bé tại P.6, TP Tân An để đón con và đề nghị cô giáo cho đón luôn con anh T.. Cô giáo đồng ý vì Sơn đã nhiều lần đón con giúp bạn.

Sau khi đưa con của mình về nhà tại huyện Thủ Thừa, Sơn tiếp tục yêu cầu tài xế ô tô chở mình và con của bạn đến Thảo Cầm Viên (TP.HCM), sau đó tiếp tục đến một khách sạn tại Thủ Đức để thuê phòng nghỉ.

Do sợ di chuyển quãng đường xa, bé gái quấy khóc, Sơn lấy lý do người thân bị tai nạn phải đi cấp cứu nên nhờ lễ tân giúp trông coi cháu. Sau đó Sơn thuê taxi đến bến xe Miền Đông đón xe khách đến thành phố Đà Lạt để trốn.

Sơn liên tục dùng Zalo, điện thoại để liên lạc, đe dọa gây sức ép cho anh T. đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng. Do lo lắng cho sự an toàn của con, anh T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Sơn với tổng số tiền 1 tỉ đồng.

Sau khi bắt được Sơn và được Sơn khai về vị trí khách sạn, Công an tỉnh Long An, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP.HCM khẩn trương xác minh, đến 22h30 đã xác định được địa chỉ khách sạn và đưa cháu bé về gia đình an toàn.

Tác giả: SƠN LÂM

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ