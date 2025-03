Khởi tố nữ chủ tịch Coco Lee Diamond bán vàng thỏi giả cho khách hàng

Ngày 7-3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Thái (41 tuổi, ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thị Thái khi chưa bị khởi tố. Ảnh: A.N.

Theo nhà chức trách, Lê Thị Thái là Chủ tịch, người đại diện pháp lý cho Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội. Trong quá trình điều hành công ty, Lê Thị Thái đã bán vàng giả (vàng thỏi) cho khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phát hiện dấu hiệu Thái lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn, sử dụng vàng thỏi giả và cây bonsai mạ vàng... làm tài sản đối ứng nhằm tạo niềm tin với khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những cá nhân, tổ chức đã mua vàng (nghi vàng giả) hoặc ký hợp đồng hợp tác đầu tư sử dụng vàng thỏi hoặc cây bonsai mạ vàng làm tài sản đối ứng với Lê Thị Thái, cần đến trình báo trước ngày 31-3, qua điều tra viên Nguyễn Văn Cường, số điện thoại: 069.219.4085.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động