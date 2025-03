Khởi tố bị can vụ ẩu đả khiến 3 người thương vong trước quán karaoke

Hàng chục thanh niên ẩu đả trước quán karaoke ở TP Hà Tĩnh khiến 3 người thương vong.

Ngày 5/3, Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng CSHS (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) để điều tra tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Bị can trong vụ án là Phan Thế Anh (38 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Trước đó, khoảng 0h20 ngày 28/2, gần khu vực quán Karaoke Lan Anh Club (đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) có hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn. Đôi bên cãi lộn rồi dẫn đến lao vào đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến anh H.T.L. (36 tuổi, ngụ phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) bị dao đâm vào vùng lưng bên trái. Sau đó, anh L. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc này có 2 thanh niên khác cũng bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau vụ việc, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bước đầu cơ quan công an xác định, nghi can dùng dao đâm anh L. dẫn đến tử vong là Phan Thế Anh.

Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn