Khởi tố ông Hồ Quốc Thân, Tổng Giám đốc công ty Triệu nụ cười

Ngày 6/3, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hồ Quốc Thân (SN 1992, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ tiền giả".

Bước đầu cơ quan công an xác định: Năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập và làm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Triệu nụ cười. Đến năm 2024, Thân quảng cáo về việc phát hành "đồng tiền lượng tử QFS" và kêu gọi vốn đầu tư.

Bị can Hồ Quốc Thân (trái)



Để thu hút nhà đầu tư, Thân quảng bá sai sự thật rằng đồng tiền này được bảo chứng bằng tài sản tại 48 nước. Tuy nhiên, trên thực tế đây chỉ là đồng tiền do Thân tự sáng tạo ra và phát hành, với phương thức "lấy của người sau cho người trước".

Đã có hàng trăm người tin tưởng và đầu tư vào đồng tiền QFS của Hồ Quốc Thân. Ngoài ra, khi khám xét, lực lượng chức năng còn phát hiện một lượng USD giả trong phòng làm việc của Thân.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp sở hữu đồng QFS đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội trình báo trước ngày 31/3/2025; gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Cường; SĐT: 069.219.4085.

Tác giả: Trọng Phú

Nguồn tin: vov.vn