Khởi tố người vô ý làm học sinh bị điện giật tử vong lúc diễn văn nghệ

Sáng 27-8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can Tạ Hoàng Nguyên (40 tuổi, ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, khiến một nam học sinh bị điện giật tử vong trong lúc biểu diễn văn nghệ.

Trước đó, tối 25-4-2025, trong chương trình văn nghệ do Trường THCS thị trấn Ba Tơ (ở xã Ba Tơ, Quảng Ngãi) tổ chức, em T.C.T (15 tuổi, học sinh lớp 9) không may bị điện giật tử vong.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố ông Tạ Hoàng Nguyên, người vô ý làm học sinh diễn văn nghệ bị điện giật tử vong. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện tại sân khấu bị rò rỉ điện. Kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân em T. tử vong là do điện giật.

Phát hiện rò rỉ điện trước khi học sinh bị điện giật tử vong

Theo cơ quan công an, khi tổ chức văn nghệ, Trường THCS thị trấn Ba Tơ có thuê đơn vị tổ chức sự kiện. Ông Tạ Hoàng Nguyên tiếp nhận từ đơn vị tổ chức sự kiện hạng mục ánh sáng cho sân khấu. Thời điểm diễn văn nghệ trời có mưa. Một số học sinh phát hiện khu vực biểu diễn có điện bị rò rỉ và cũng đã báo cho nhà trường nhưng chưa được xử lý. Đến tiết mục có T. tham gia thì em bị điện giật tử vong.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 25-4, Trường THCS TT.Ba Tơ tổ chức biểu diễn văn nghệ. Đến khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc di chuyển từ sân khấu xuống dưới, em T.C.T (học sinh lớp 9) vô tình chạm vào khung sắt sân khấu và bị điện giật tử vong.

Tác giả: T.Trực

Nguồn tin: Báo Người Lao Động