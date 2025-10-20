Lời khai man rợ của gã cha dượng bạo hành bé gái ở Hà Tĩnh

Ngày 20/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định của pháp luật.

Trước đó, năm 2015, chị Bàn Thị Bình (SN 1996, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) kết hôn và có một con gái là cháu H.T.N.L. Sau khi ly hôn, năm 2022, chị Bình kết hôn với Nguyễn Văn Nam và cùng sinh sống tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm. Năm 2024, hai vợ chồng cùng ba người con (trong đó có cháu L) chuyển sang thuê trọ tại thôn Phú Hòa.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận, khoảng 18h ngày 18/10, Nam chở cháu L đến nhà mẹ đẻ là bà Trần Thị Hương (trú thôn Vân Thanh Bắc) ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa bé L trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

“Khi về nhà trọ, do bực tức vì cháu L trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, tôi đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu, khiến cháu L bị thương, chảy máu…”, Nam khai nhận.

Trên người cháu L. chằng chịt vết thương do bị cha dượng bạo hành.

Đến sáng 19/10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L ở một mình trong nhà trọ. Khoảng 7h30, cháu L mở cửa sổ kêu cứu, người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương. Cháu được đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện TP Vinh (Nghệ An) để điều trị.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy, cháu H.T.N.L bị nhiều thương tích vùng đầu, ngực, tay, đùi, lưng, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn