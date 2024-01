Khởi tố nam sinh lớp 12 đâm chết người trước cổng trường học

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI ANH

Ngày 24-1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Thịnh (18 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h30 ngày 29-12-2023, Thịnh - hiện đang là học sinh lớp 12 của Trường THPT Lê Thanh Hiền (xã An Hữu, huyện Cái Bè) - có mâu thuẫn với một học sinh khác học từ trước.

Sau đó học sinh này nhờ Phạm Hữu Nhân (19 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đến trường gặp Thịnh để "hỏi chuyện".

Khi gặp nhau tại cổng sau bên ngoài Trường THPT Lê Thanh Hiền, Thịnh đã dùng dao tự chế đâm vào Nhân làm Nhân bị thương nặng và không qua khỏi sau đó. Sau đó Thịnh đã bỏ trốn.

Thịnh bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà của người thân.

