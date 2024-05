Khởi tố Chánh thanh tra Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng

Ngày 4-4-2023, Công an tỉnh Lâm Đồng phong tỏa và kiểm tra 3 Trung tâm đăng kiểm số 4901S, 4902S và 4903S thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng. Sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Phan Hoàng Vũ (54 tuổi, phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng) cùng bốn bị can khác về tội đưa, nhận, môi giới hối lộ và một số sai phạm khác như làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức… Các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam có bốn cán bộ, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng, gồm: Phan Hoàng Vũ (Phó giám đốc), Phạm Tấn Tấn (Phó phòng Kiểm định), Hồ Tấn Phương, Huỳnh Ngọc Hiệp (Đăng kiểm viên). Ngoài ra còn Phùng Văn Hồng (Thanh tra Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng). Những người này bị khởi tố để điều tra tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức…