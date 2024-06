Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế say xỉn gây tai nạn liên hoàn

Chiều 28-6, VKSND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Thu Thanh (SN 1987, ngụ phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bà Trần Thị Thu Thanh thời điểm vừa xuống xe sau khi gây ra hàng loạt vụ tai nạn, ảnh: Cắt từ clip

Bà Thanh là tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương trong đêm 27-6.

Trước đó, các đoạn clip từ nhà dân cho thấy khi gây tai nạn xe của bà Thanh chạy với tốc độ khá cao, thời điểm này đường trung tâm TP Vũng Tàu cũng không quá đông.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Công an TP Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế. Kết quả, nồng độ cồn trong máu của bà Thanh là 82,3mg/L (nồng độ cồn qua hơi thở 0,503mg/L).

Các đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe màu trắng do bà Thanh điều khiển chạy và gây tai nạn trên đường

Như đã thông tin, khoảng 21 giờ 15 phút tối 27-6, bà Thanh điều khiển xe lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi (hướng ra bãi biển), sau đó đâm vào xe đẩy rác do bà Nguyễn Thị P. đẩy bộ, cùng chiều phía trước.

Không dừng lại, bà Thanh điều khiển ô tô chạy đến giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi thì tiếp tục va chạm với xe máy do ông Bùi Xuân T. chạy cùng chiều, phía trước.

Bà Thanh tiếp tục lái xe tới ngã năm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đâm vào 2 xe máy khác đang chạy cùng chiều. Ô tô do bà Thanh điều khiển kéo lê xe máy về hướng đường Lê Quý Đôn và tiếp tục đâm vào xe máy do bà Phan Thị S. (SN 1951) và con gái Lê Thị Như T. (SN 1981, ngụ TP Vũng Tàu) lưu thông chiều ngược lại, đang chờ đèn tín hiệu.

Hiện trường sau khi ô tô tông hàng loạt người và xe máy

Xe của bà Thanh đẩy 2 chiếc xe máy cùng nạn nhân lên vỉa hè, va chạm với một chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè, chỉ dừng lại khi tông vào trụ điện trên đường Lê Quý Đôn, TP Vũng Tàu.

Vụ tai nạn đã khiến bà Phan Thị S. cùng con gái tử vong tại hiện trường, 5 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bà Thanh tại cơ quan công an

Theo thông tin từ bệnh viện, hiện 2 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, 1 người được điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu. Cả 3 bệnh nhân này đều bị đa chấn thương rất nặng. Riêng 2 bệnh nhân bị nhẹ hơn, tự chuyển lên TP HCM để điều trị. Vụ tai nạn không gây thương tích cho tài xế, ô tô và 4 xe máy bị hư hỏng nặng.

