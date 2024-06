Nữ tài xế 37 tuổi tông tử vong 2 mẹ con đang dừng đèn đỏ đã lái xe trong tình trạng say xỉn

Ngày 28/6, theo thông tin trên báo Lao động, lãnh đạo TP Vũng Tàu đã chỉ đạo tập trung xem xét, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Nữ tài xế gây tai nạn là Trần Thị Thu Thanh (37 tuổi, ngụ phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu).

Theo clip được người dân chia sẻ trên mạng xã hội, nữ tài xế đã điều khiển xe với tốc độ khá cao.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Công an TP Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với nữ tài xế.

Kết quả, nồng độ cồn trong máu của Thanh là 82,3mg/L (nồng độ cồn qua hơi thở 0,503mg/L), thông tin này được đăng tải trên báo Người lao động.

Trước đó, khoảng hơn 21h tối 27/6, tài xế Thanh lái ô tô 5 chỗ biển số 72A-708.xx lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 4, TP Vũng Tàu) theo hướng ra khu vực Bãi Trước.

Khi đến ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Đoàn Thị Điểm, chiếc xe này tông vào một xe đẩy chở rác ở ven đường. Đến ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Hùng Vương, xe này tiếp tục gây tai nạn.

Chưa dừng lại, ô tô tiếp tục tông nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ ở ngã năm đường Nguyễn Văn Trỗi - Lê Lai - Bà Triệu.

Khi vượt qua ngã năm, xe này mất lái chạy sang bên trái của hướng lưu thông, đâm vào cột điện mới dừng lại.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào trụ điện. Ảnh: Người lao động

Tại hiện trường, xe máy nằm la liệt trên đường, phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là bà Phan Thị S. (67 tuổi) và con gái Lê Thị Như T. (SN 43 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) lưu thông chiều ngược lại, đang dừng đèn đỏ.

Theo người dân kể lại, vụ tai nạn tạo ra tiếng động lớn, sau đó nghe tiếng la hét của nhiều người.

"Chạy ra ngoài tôi thấy người và xe nằm la liệt trên đường, trong đó có người bị thương nặng. Cảnh tượng lúc đó hỗn loạn nên chỉ kịp kêu hàng xóm ra hỗ trợ, gọi điện xe cứu thương đưa người bị tai nạn đi cấp cứu", một nhân chứng kể lại với phóng viên VTC News.

Ngay sau khi gây tai nạn, nữ tài xế được người dân đưa đến Công an phường 4, TP Vũng Tàu, trình diện.

Clip: Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn liên hoàn trong đêm 27/6 ở Vũng Tàu.

