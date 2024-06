Camera vụ nữ tài xế tông liên hoàn loạt xe máy, khiến 2 mẹ con tử vong ở Vũng Tàu

Khoảng 21h ngày 27/6, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở trung tâm TP Vũng Tàu.

Cụ thể vào thời gian trên, ô tô 5 chỗ màu trắng hiệu Hyundai, mang biển số 72A-708.xx lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi (thuộc địa bàn phường 4, TP Vũng Tàu) theo hướng ra Bãi Trước.

Vừa qua ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Đoàn Thị Điểm, xe này đã tông ngã một xe đẩy chở rác ở ven đường. Đến ngã tư Nguyễn Văn Trỗi - Hùng Vương, xe này tiếp tục gây tai nạn.

Chưa dừng lại, ô tô tiếp tục tông nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ ở ngã năm đường Nguyễn Văn Trỗi - Lê Lai - Bà Triệu.

Khi vượt qua ngã năm, xe này mất lái chạy sang bên trái của hướng lưu thông, đâm vào cột điện mới dừng lại. Camera an ninh của nhà dân gần đó đã ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Hình ảnh cho thấy chiếc xe lao đi với tốc độ rất nhanh.

Your browser does not support the video tag.

Camera vụ nữ tài xế tông loạt xe máy, khiến 2 mẹ con tử vong ở Vũng Tàu

Cơ quan chức năng đã xác định được nữ tài xế chạy xe "điên" là Trần Thị Thu T. (sinh năm 1987) trú đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu. Hai nạn nhân chết trong vụ tai nạn được xác định là hai mẹ con trú ở đường Phạm Hồng Thái, phường 7, TP Vũng Tàu.

Hiện tài xế T. đang bị tạm giữ tại Công an phường 4, TP.Vũng Tàu để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn