Khởi tố 5 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 22 giờ 42 phút ngày 08/3/2026, tổ công tác Công an xã Vũ Quang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Khắc Huân (1994), trú tại thôn Thắng Lợi, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi tang trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 04 viên ma túy dạng hồng phiến. Quá trình đấu tranh, Huân khai nhận trong ngày Huân đã tổ chức sử dụng ma túy với Lê Văn Phú (1994), Phạm Văn Thoại (2001) cùng trú tại thôn 4, xã Vũ Quang và Lê Quang Triều (1990) trú tại thôn 1, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Công an xã đã triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy các đối tượng trên, đồng thời tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với các đối tượng đều cho kết quả dương tính.

Các đối tượng bị bắt giữ

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định Huân đã liên hệ với Hồ Ngọc Sơn (1995) trú tại thôn Sơn Quang, xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh để hỏi mua ma túy cho nhóm của Huân sử dụng. Hồ Ngọc Sơn đồng ý bán 8 viên với giá một triệu đồng rồi liên hệ Nguyễn Ngọc Tuấn (2001) trú tại thôn 7, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh để vận chuyển số ma túy trên lên giao cho Nguyễn Khắc Huân.

Với những tại liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về tội mua bán, vận chuyển, tang trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Việc đấu tranh, bắt giữ các đối tượng ma túy đã ngăn chặn được tình trạng mua bán, vận chuyển, tang trữ và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn và các vùng phụ cận, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã vùng biên.

Lực lượng Công an tiến hành lấy lời khai các đối tượng

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an xã Vũ Quang trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ cuộc sống bình yên, hanh phúc của nhân dân. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Vũ Quang đã tặng hoa chúc mừng lực lượng tham gia đấu tranh bắt giữ tội phạm ma túy. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an xã thời gian tới có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Vũ Quang.

Tác giả: Vũ Quang

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn