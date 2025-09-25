Khối tài sản đồ sộ của Hương Giang trước khi thi Miss Universe 2025

Năm 2019, Hương Giang lập công ty riêng mang tên TNHH Hương Giang Entertainment. Tháng 4/2023, nhiều thông tin cho biết công ty của Hoa hậu sinh năm 1991 tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang