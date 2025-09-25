Khối tài sản đồ sộ của Hương Giang trước khi thi Miss Universe 2025

Mới đây, thông tin Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025 thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Hương Giang là gương mặt đa năng hiếm có trong showbiz Việt. Ngoài vai trò ca sĩ, diễn viên, Hương Giang còn là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hương Giang trở thành gương mặt đắt show, nhờ đó sở hữu khối tài sản đáng nể. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Năm 2019, Hương Giang lập công ty riêng mang tên TNHH Hương Giang Entertainment. Tháng 4/2023, nhiều thông tin cho biết công ty của Hoa hậu sinh năm 1991 tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Bên cạnh đó, Hương Giang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu loạt bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Năm 2020, Hương Giang tặng bố mẹ căn chung cư hạng sang ở Hà Nội. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Tại TP HCM, Hoa hậu Hương Giang sống trong căn nhà sang trọng có giá hàng chục tỷ đồng. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Căn nhà rất rộng, đầy đủ tiện nghi, có nhiều phòng đáp ứng các nhu cầu, sở thích của gia chủ. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Năm 2022, Hoa hậu 9X tiếp tục khiến công chúng trầm trồ khi bay từ TP HCM ra Đà Nẵng chỉ để xem nhà. Cô nhanh chóng “chốt sổ” căn nhà ở vị trí đắc địa tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Không chỉ mua nhà, Hương Giang còn đầu tư xế hộp sang trọng giá trị lên tới 21 tỷ đồng. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Chưa hết, Hương Giang còn sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đắt đỏ đến từ các nhà mốt nổi tiếng thế giới như Hermes, Chanel, Dior… Ảnh: FBNV
Hương Giang cũng có đam mê với thú vui của người giàu có, đó là chơi golf. Ảnh: Vietnamgolfmagazine
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn