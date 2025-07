Khoảnh khắc ô tô đâm liên hoàn nhiều phương tiện ở Dương Nội

Your browser does not support the video tag.

Theo Lao động, khoảng gần 21h ngày 16/7, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trước tòa nhà CT1K (phường Dương Nội).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang biển kiểm soát 30K-730.XX (chưa rõ người điều khiển), lưu thông trên đường Nguyễn Trác theo hướng từ trung tâm Hà Nội về phường Yên Nghĩa, đến trước tòa nhà CT1K bất ngờ lao vào xe bán hoa quả bên lề đường.

Chiếc xe sau đó tiếp tục tông vào 2 xe ô tô đỗ bên lề đường.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô gây ra vụ tai nạn hư hỏng nặng phần đầu, một xe ô tô khác bị lật, hư hỏng. 3 phương tiện xe máy bị tông trúng, đổ xuống đường. Nhiều mảnh vỡ của phương tiện văng ra đường.

Chiếc xe ô tô đâm trúng nhiều phương tiện.

Thông tin thêm trên tờ Dân trí, liên quan đến vụ xe ô tô tông nhiều phương tiện ở Dương Nội, một lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thông tin, có 1 nạn nhân đã tử vong ở hiện trường.

Theo vị này, tối 16/7, Trung tâm điều phối nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn xảy ra ở phường Dương Nội.

"Theo thông tin báo về có 5-6 nạn nhân nên chúng tôi điều động 4 xe, trong đó 3 xe của trung tâm, 1 xe của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Tuy nhiên, lúc tiếp cận hiện trường, những người bị thương đã được tự chuyển đi, chỉ còn lại một trường hợp tử vong", lãnh đạo này chia sẻ.

Trong số các nạn nhân của vụ việc, có 2 cháu bé khoảng 7-8 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Hà Nội. Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, lãnh đạo bệnh viện cho biết đang dồn lực cấp cứu cho 2 nạn nhân.

"Ngoài tua trực cấp cứu, chúng tôi đang huy động ban lãnh đạo, khối ngoại dồn lực cấp cứu cho bệnh nhân", đại diện bệnh viện thông tin.

Cũng theo lãnh đạo bệnh viện, cần chờ đánh giá để kết luận về tình trạng của 2 cháu bé. Tuy nhiên, có một trường hợp khá nặng, khi vào viện đã được đặt ống thở máy.

