Danh tính tài xế say xỉn gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người thương vong ở Hà Nội

Như tin đã đưa, tối 16/7, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội, TP Hà Nội), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan chức năng đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn trên.

Tài xế được đưa về cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h cùng ngày, tại khu vực trước tòa nhà CT7K trên đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, nam tài xế L.M.G. (SN 1984, ở phường Yên Nghĩa) điều khiển ô tô BKS 30K-730.xx, đi theo hướng Lê Trọng Tấn đi khu đô thị Yên Nghĩa thì xảy ra va chạm liên hoàn với 5 xe máy và 2 xe con.



Các phương tiện gồm: xe máy BKS 29T2-130.xx do anh Đ.Q.V. (SN 1984, ở phường Dương Nội) điều khiển; xe máy BKS 29L1-550.xx do chị N.T.L. (SN 1984, ở phường Dương Nội) điều khiển; xe máy BKS 17H3-1038 chưa rõ người điều khiển; xe máy nhãn hiệu Honda Wave đỏ đen chưa rõ BKS.



Sau khi va chạm với các phương tiện trên, tài xế G. tiếp tục điều khiển đâm tiếp vào xe máy BKS 29Y3-365.xx do chị L.T.H.G. (SN 1995, ở phường Hà Đông), phía sau xe chở theo con gái V.K.H. (SN 2002 - cháu H. bị thương nặng tiên lượng xấu) và con trai V.P.H. (SN 2019 - bị thương nhẹ).



Cơ quan chức năng xác định, ô tô do tài xế G. điều khiển còn đâm trúng ô tô BKS 30N-03.xx và ô tô BKS 29C-168.xx đang đỗ trên đường, cùng chiều.

"Vụ tai nạn khiến anh Đ.Q.V. t.ử von.g tại chỗ, chị L.T.H.G. và con gái chị G. bị thương. Qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế L.M.G. cho thấy vi phạm ở mức 0,861mg/lít khí thở. Công an Hà Nội đang thụ lý vụ việc", vị đại diện Cục CSGT cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo tìm hiểu của PV, tài xế L.M.G. (SN 1984, ở phường Yên Nghĩa)- hiện là giảng viên một trường cao đẳng. Khi được đưa về trụ sở cơ quan công an, vẫn trong tình trạng say xỉn, người này giọng nói không tỉnh táo và có thừa nhận mình đã uống rượu và gây tai nạn.

Hiện, vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn