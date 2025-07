Tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết ở Hà Nội đã say xỉn

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an Hà Nội, sau khi xảy ra va chạm giao thông liên hoàn ở đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội), lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn tài xế gây ra va chạm liên hoàn khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế Lê Minh G. vi phạm ở mức rất cao: 0,861 mg/L khí thở, vượt hơn 2,2 lần mức “kịch khung” theo quy định tại Nghị định 168/2024.

Nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 16/7, trước tòa nhà CT7 đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô và 5 xe máy.

Thời điểm trên, anh Lê Minh G. (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển số 30K-730.XX, lưu thông theo hướng Lê Trọng Tấn – khu đô thị Đô Nghĩa. Khi đến trước tòa nhà CT7, xe ô tô bất ngờ va chạm với xe máy 29T2-130.XX do anh Đồng Quốc V. (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Chiếc xe tiếp tục tông vào 4 xe máy khác gồm: 29L1-550.XX, một xe chưa rõ biển kiểm soát, 17H3-10XX và 29Y3-365.XX. Trong đó, xe máy 29Y3-365.XX do chị Lê Thị Hà G. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển, chở theo hai con nhỏ là cháu Vũ Phúc H. (SN 2019) và Vũ Khả H. (SN 2022).

Tài xế điều khiển phương tiện gây tai nạn được đưa về trụ sở công an

Sau đó, ô tô tiếp tục đâm vào hai ô tô đang dừng bên đường. Cú va chạm khiến anh Đồng Quốc V. tử vong tại chỗ; chị Hà G. và cháu Khả H. bị thương nặng. Tổng cộng 8 phương tiện bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Đội CSGT Đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng, tổ chức cấp cứu người bị nạn và giải quyết vụ TNGT theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc được cơ quan điều tra đang điều tra xử lý.

