Khoảnh khắc nữ trọng tài bị tát vào mặt

Tác giả: Minh Nghi
Nguồn tin: znews.vn
Cầu thủ Javier Bolivar của Real Alianza Cataquera tát trọng tài nữ Vanessa Ceballos sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Deportivo Quique ở giải Colombia.
