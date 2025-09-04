Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Video

Khoảnh khắc nữ trọng tài bị tát vào mặt

Cầu thủ Javier Bolivar của Real Alianza Cataquera tát trọng tài nữ Vanessa Ceballos sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Deportivo Quique ở giải Colombia.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Real Alianza Cataquera ,Javier Bolivar ,trọng tài nữ ,tát ,Colombia ,tát vào mặt ,cầu thủ

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP