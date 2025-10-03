Thời gian:
Khoảnh khắc nhà sàn ở Thanh Hóa bị đánh sập trong mưa lũ

Chỉ trong vài giây, dòng nước xiết từ sườn dốc ào xuống cuốn phăng ngôi nhà sàn gỗ của gia đình chị Vi Thị Nhuần (xã Trung Hạ, Thanh Hóa), để lại nỗi mất mát khiến nhiều người xót xa.

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn

  Từ khóa: Thanh Hóa ,nhà sàn ,mưa lũ ,khoảnh khắc

