Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để người dân ảnh hưởng mưa lũ bị đói rét, không có chỗ ở

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Theo VTV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ bị thiệt hại.

Cụ thể, bão số 10 đổ bộ vào vùng biển, đất liền nước ta với cường độ mạnh, di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản tại các địa phương, mưa lũ sau bão tiếp tục diễn biến phức tạp trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều khu vực bị ngập lụt, hệ thống đê điều bị đe dọa, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá rất cao.

Trước tình hình này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn và thăm hỏi, động viên nhân dân các vùng bị thiệt hại do bão lũ.

Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 10 và mưa lũ gây ra.

Bảo đảm cuộc sống cơ bản cho người dân các vùng bị ảnh hưởng, không để diễn ra tình trạng người dân đói, rét, không có chỗ ở.

Sớm khắc phục các trường học, bảo đảm thầy cô giáo và các em học sinh được đến trường. Phát huy vai trò của quân đội, công an, lực lượng đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Cùng với đó chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ sau bão, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê điều và các hồ chứa nước.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản của Nhà nước.

Nhanh chóng khôi phục hệ thống đường giao thông, đường điện, viễn thông, không để các địa phương bị chia cắt, mất điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Có phương án đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trong mùa mưa lũ, nhất là triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, lương thực.

Đồng thời có phương án hỗ trợ y tế kịp thời. Chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh bệnh tật và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Trước đó trong chiều 30-9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thăm, động viên nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ông gửi lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do bão lũ gây ra.

Mưa lũ làm 29 người chết, 19 người mất tích Theo báo cáo nhanh đến 17h chiều 30-9 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, bão Bualoi và mưa lũ, sạt lở, dông lốc làm 29 người chết, 19 người mất tích, 119 người bị thương, 8 người mất liên lạc. Có 90 nhà bị sập đổ, hơn 144.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái, gần 14.000 nhà dân bị ngập. Về nông nghiệp có gần 27.000ha lúa và hoa màu, hơn 9.500ha thủy sản bị ngập, thiệt hại. Đã xảy ra 15 sự cố đê điều và sạt lở hơn 19.000m kè, bờ sông, bờ biển.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ