Khoảnh khắc kinh hoàng người đẹp thi Hoa hậu Hoàn vũ Latina rơi từ độ cao 3m

Laura Pérez đau đớn khi bị rơi từ độ cao 3m xuống sân khấu - Ảnh: Telemundo

Theo báo Halo, tại vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Latina (Miss Universe Latina), người đẹp Laura Pérez, người gốc Cuba, gặp tai nạn nghiêm trọng khi thực hiện thử thách của chương trình.

Theo đó, người dự thi leo lên bục cao khoảng 3m, mang đai an toàn và nhảy lên không trung để giành lấy chiếc vương miện được ban tổ chức treo lơ lửng ở giữa sân khấu.

Laura Pérez là người đầu tiên thực hiện phần thi. Dù dây đai an toàn đã được gắn đúng cách, nhưng cú nhảy không như dự tính, cô ngã mạnh xuống sàn sân khấu trong tiếng hét của khán giả ngay trên sóng trực tiếp.

Cô nằm bất động, nhăn nhó vì đau đớn. Giám khảo cùng ê kíp nhanh chóng có mặt để hỗ trợ, chương trình tạm ngắt sóng để xử lý tình huống khẩn cấp.

Trước sự cố đáng tiếc, ban tổ chức thông báo hủy bỏ thử thách này vì lý do an toàn.

Laura Pérez là một ứng cử viên sáng giá tại Hoa hậu Hoàn vũ Latina - Ảnh: Telemundo

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều ý kiến chỉ trích phần thi nguy hiểm, đi thi hoa hậu mà như thi xiếc: “Cuộc thi xiếc?”; “Hoa hậu xiếc?”; "Một hành động ngu ngốc trong cuộc thi hoa hậu có cần thiết không?”; "Không chỉ lạ mà còn hạ thấp phụ nữ, những cuộc thi như vậy phải được xem xét”; “Họ không có kỹ năng hay năng khiếu để làm điều này”;

“Đây không phải là giá trị, mục đích của Hoa hậu Hoàn vũ. Ban tổ chức chương trình phải chịu trách nhiệm”; “Những cô gái tội nghiệp, cuộc sống của họ gặp nguy hiểm trong nhiều thử thách, không quan trọng họ đã thử bao nhiêu lần trong buổi tập”; “Thách thức kiểu gì? Có phải đây không? Siêu anh hùng?”; “Liệu có đáng để làm tổn thương bản thân vì vương miện”…

Khán giả khá bất ngờ khi Laura Pérez được gọi tên vào top 8 vòng chung kết.

Ban tổ chức cũng chưa đưa ra cập nhật chính thức về mức độ chấn thương của Laura. Tuy nhiên nhiều khán giả nghĩ rằng cô phải rút lui vì cú ngã đau đớn không thể hồi phục ngay.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc Laura Pérez bị rơi từ không trung xuống sân khấu - Nguồn: BTC

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ