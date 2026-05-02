Hơn 5.000 xe Mitsubishi Xpander bán tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi an toàn

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã tiếp nhận báo cáo từ Mitsubishi Việt Nam về chương trình triệu hồi đối với 2 mẫu xe Mitsubishi Xpander và Xpander Cross đang lưu hành trên thị trường.

Đây là đợt triệu hồi nhằm kiểm tra và thay thế một chi tiết liên quan đến hàng ghế thứ 2, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và độ an toàn của hành khách phía sau.

Theo thông tin công bố, tổng cộng 5.072 xe thuộc diện cần kiểm tra. Các xe bị ảnh hưởng bao gồm Xpander và Xpander Cross nhập khẩu sản xuất trong giai đoạn từ tháng 4/2022 đến đầu tháng 2/2025, cùng với Xpander lắp ráp trong nước sản xuất từ tháng 7/2022 đến cuối tháng 12/2024.

Hơn 5.000 xe Mitsubishi Xpander bán tại Việt Nam bị triệu hồi vì sao?

Đợt triệu hồi lần này phần lỗi được xác định nằm ở cơ cấu điều chỉnh tựa lưng của hàng ghế thứ 2. Trong một số trường hợp, chi tiết này có thể xuất hiện vết nứt, làm giảm độ bền của kết cấu.

Nguyên nhân được Mitsubishi Việt Nam xác định đến từ quá trình sản xuất tại nhà cung cấp, khi một số linh kiện không đạt tiêu chuẩn bị trộn lẫn với linh kiện đạt yêu cầu. Dù vậy, hãng cho biết chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào liên quan đến lỗi này trên thực tế.

Chương trình triệu hồi dự kiến bắt đầu từ ngày 18/5/2026 đến tháng 4/2029. Chủ xe có thể đưa phương tiện đến bất kỳ đại lý ủy quyền nào của Mitsubishi trên toàn quốc để được kiểm tra và thay thế linh kiện nếu cần. Toàn bộ quá trình này được thực hiện miễn phí, bao gồm cả công kiểm tra và chi phí phụ tùng.

Hiện tại, Mitsubishi Xpander được bán tại Việt Nam với giá từ 568-659 triệu đồng, trong khi Xpander Cross có giá 699 triệu đồng.

Trên thị trường, Mitsubishi Xpander cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong cùng phân khúc MPV đa dụng như: Hyundai Stargazer (489-599 triệu đồng), Toyota Avanza Premio (558-598 triệu đồng), Kia Carens (589-779 triệu đồng) hay Toyota Veloz Cross (638-660 triệu đồng).

Tác giả: Bảo Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn