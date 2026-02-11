AFC chuẩn bị ra quyết định quan trọng liên quan đến bóng đá Việt Nam

Theo những thông tin mới nhất, AFC và Ủy ban Olympic châu Á (OCA) đang có những thảo luận về việc xác định số đội tham dự bóng đá nam và bóng đá nữ ASIAD 20.

Theo đó, AFC đề xuất giảm số đội tham dự bóng đá nam chốt ở con số 16 đội trong khi số đội tham dự bóng đá nữ dự kiến là 12 đội. Đây là bước đi nhằm để chuẩn hóa điều lệ giúp giải đấu diễn ra trơn tru hơn so với những kỳ ASIAD trước.

Ở những Đại hội trước, số đội tham dự bóng đá nam và bóng đá nữ không cố định, OCA sẽ chốt số đội dựa theo đơn đăng ký của các Ủy ban Olympic quốc gia. Điều đó khiến mỗi giải đấu lại có một thể thức khác nhau và có những trường hợp còn bỏ giải trước ngày khởi tranh.

Theo dự kiến của AFC, 16 đội bóng đá nam tham dự ASIAD 20 sẽ là 16 đội dự VCK U23 châu Á 2026 trong khi 12 đội tham dự bóng đá nữ là 12 đội tranh tài ở Asian Cup nữ 2026.

Tuy nhiên, trong số các đội kể trên có Australia không phải là thành viên OCA nên sẽ không đủ điều kiện tham dự ASIAD 20. Do đó, AFC và OCA sẽ cần làm việc thêm để chính thức chốt danh sách các đội bóng đá nam và bóng đá nữ tham dự ASIAD 20.

Theo cách phân bổ suất dự kiến của AFC, Việt Nam sẽ là nền bóng đá duy nhất ở Đông Nam Á có cả bóng đá nam và bóng đá nữ tham dự ASIAD 20.

ASIAD 20 diễn ra từ 19/9 đến 4/10/2026. Môn bóng đá sẽ khởi tranh trước lễ khai mạc khoảng một tuần.

