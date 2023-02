Khảo sát địa chất bổ sung Dự án Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2

Phối cảnh Dự án Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Nghệ An

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần này gồm có 2 gói thầu (Gói số thầu 01 Khảo sát địa chất (bổ sung); Gói thầu số 02 Thí nghiệm đối chứng phần khảo sát địa chất (bổ sung)). Cả hai gói thầu đều bắt đầu lựa chọn nhà thầu trong quý I/2023 theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Thời gian thực hiện mỗi gói thầu là 15 ngày.

Dự án Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư là 1.258 tỷ đồng. Khu vực triển khai Dự án là tại xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tính đến nay, Bệnh viện đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu của một số gói thầu như: Gói thầu số 2 Xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị hạng mục Khối nhà chính (kết cấu ngầm, thân, kiến trúc, chống mối và cơ điện; thiết bị: hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện + chống sét, hệ thống busway, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống PCCC, hệ thống tăng áp, hút khói); Gói thầu số 01 Tư vấn giám sát thi công công trình, lắp đặt thiết bị hạng mục Khối nhà chính…

Trong đó, Liên danh Tổng công ty 789 - Công ty CP Tổng công ty Xây dựng Nghệ An - Công ty CP Giải pháp công nghệ tòa nhà An Thịnh - Công ty TNHH Tập đoàn thang máy thiết bị Thăng Long là nhà thầu duy nhất tham dự và được lựa chọn trúng thầu thực hiện Gói thầu số 2 với giá trúng thầu là 739,228 tỷ đồng, giảm 0,01% so với giá dự toán, thời gian thực hiện là 1.018 ngày.

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng - Văn phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng trúng Gói thầu số 01 Tư vấn giám sát thi công công trình, lắp đặt thiết bị hạng mục Khối nhà chính với giá 7,228 tỷ đồng, thực hiện trong 36 tháng.

Tác giả: Ngọc Minh

Nguồn tin: baodauthau.vn