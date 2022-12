Liên danh 4 nhà thầu ‘bắt tay’ xây Bệnh viện Ung Bướu hơn 1.200 tỷ ở Nghệ An là ai?

Phối cảnh Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An (Ảnh: Internet)

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa lựa chọn được nhà thầu cho Gói thầu số 2-Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị hạng mục Khối nhà chính thuộc Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An (giai đoạn 2).

Liên danh Tổng công ty 789 - Công ty cổ phần Tổng công ty Xây dựng Nghệ An - Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ tòa nhà An Thịnh - Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long là nhà thầu duy nhất tham dự và được công bố trúng thầu với giá 739,228 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 1.018 ngày.

Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An (giai đoạn 2) là dự án nhóm A, loại công trình xây dựng dân dụng, công trình chính cấp I với quy mô 1.000 giường bệnh. Tổng mức đầu tư Dự án 1.259 tỷ đồng.

Về nhà thầu được chọn thực hiện thi công, lắp đặt tại gói thầu số 2 bệnh viện này, được biết, Tổng công ty 789 có địa chỉ đóng tại số 147, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội do ông Nguyễn Công Hiếu làm người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc công ty.

Lấy xây dựng công trình giao thông, nhà ở làm ngành nghề hoạt động chính, từ khi thành lập đi vào hoạt động đến nay (ngày 15/12/2010), Tổng công ty 789 đã tham gia dự thầu và trúng thầu nhiều dự án tại các tỉnh như Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bạc Liêu, Khánh Hoà… với tổng giá trị trúng thầu trên 3.294,3 ngàn tỷ đồng.

Các dự án lớn mà Tổng công ty 789 đã tham gia dự thầu và trúng thầu gần đây phải kể đến như: Gói thầu số 22- Xây lắp và thiết bị thuộc dự án Xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia với giá trị gói thầu 725,7 tỷ đồng; gói thầu xây dựng đường vào các đồn biên phòng Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Phước Thiện huyện Bù Đốp, Lộc An huyện Lộc Ninh, Lộc Thiện huyện Lộc Ninh đi đường tuần tra biên giới tỉnh Bình Phước với giá trị trúng thầu hơn 130,7 tỷ đồng; gói thầu XD-03, dự án Đường Tuần tra biên giới tỉnh Lào Cai/QK2 (giai đoạn 2021-2025) với giá trị trúng thầu hơn 73,1 tỷ đồng…

Tại Nghệ An, ngoài việc tham gia dự thầu và trúng thầu gói thầu xây dựng Bệnh viện Ung bướu trên thì Tổng công ty 789 là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và trúng thầu tại gói thầu XD-04 (hội trường; nhà ở cán bộ nhân viên; nhà ăn cán bộ nhân viên…) thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Kho Bộ/Kho K2/CKT/QK4 làm chủ đầu tư với giá trị trúng thầu hơn 40,2 tỷ đồng.

Đối tác cùng Tổng công ty 789 tham gia dự thầu và trúng thầu tại dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là Công ty cổ phần Tổng công ty Xây dựng Nghệ An có địa chỉ đóng tại Km số 6, Quốc Lộ 46, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An do ông Trương Công Lưu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Công ty cổ phần Tổng công ty Xây dựng Nghệ An được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 25/04/2001 với ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là trồng rau, đậu các loại và trồng hoa màu, chăn nuôi trâu bò, xây dựng nhà ở, công trình kỹ thuật dân dụng khác…

Theo dữ liệu của VietnamFinance, khoảng 5 năm trở lại đây, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây dựng Nghệ An đã tham gia 31 gói thầu (trong đó trúng 26 gói, 5 chưa có kết quả) với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 2.174,5 tỷ đồng.

Các dự án lớn mà Công ty cổ phần Tổng công ty Xây dựng Nghệ An tham gia dự thầu, trúng thầu chủ yếu tại tỉnh Nghệ An (11 gói thầu), tỉnh Quảng Bình (1 gói thầu), tỉnh Quảng Trị (1 gói thầu).

Đối tác thứ 3 là Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ tòa nhà An Thịnh có trụ sở đóng tại số nhà 46, ngõ 429, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội được thành lập vào năm 2008 hoạt hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản.

Và công ty thứ 4 trong liên danh các nhà thầu trên là Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long có địa chỉ đóng tại số 44, phố Hào Nam, phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội được thành lập vào ngày 17/05/2001 do ông Lê Minh Hùng làm Chủ tịch - Tổng Giám đốc công ty.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có địa chỉ đóng tại số 60 đường Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An là bệnh viện tuyến Tỉnh có chức năng tiếp nhận khám, chẩn đoán, điều trị có hiệu quả mọi bệnh lý ung thư. Thực hiện công tác dự phòng bệnh ung thư cho nhân dân tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học - công nghệ và tham gia công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành ung thư cho khu vực.

