Khánh Vy chính thức lên tiếng về danh tính chàng trai dự đám cưới cùng mình

“Khánh Vy và người yêu” đang là chủ đề được cư dân mạng quan tâm, lọt tìm kiếm phổ biến trên MXH.

Chuyện là khi tham dự đám cưới Đỗ Hà, Khánh Vy đã chụp ảnh cùng cô dâu chú rể và một chàng trai khác. Anh này không chỉ chụp ảnh cùng với Khánh Vy, diện trang phục có màu sắc tương tự với chiếc váy mà nữ MC, đặc biệt là có động thái đưa tay ra đỡ, nhấc váy để hỗ trợ cô nàng di chuyển. Chính những chi tiết này khiến netizen cho rằng cả hai có mối quan hệ đặc biệt.

Khoảnh khắc khiến Khánh Vy và người đi cùng bị nhầm là người yêu (Nguồn: @meowentertainmentvn)

Chiều 11/11, Khánh Vy đã lên tiếng đính chính về mối quan hệ này. Cô khẳng định chàng trai chỉ là một người anh quen biết của cả Đỗ Hà và mình, hơn nữa người này cũng đã có vợ con, không phải như mọi người đang nghĩ:

“Ôi thôi chết. Đây là ông anh của cả bé Đỗ Hà và em. Mặc đúng dress code nên mấy anh em tranh thủ lên chụp cùng cô dâu chú rể cho lẹ còn vào tiệc ạ. Anh em có nói với nhau cứ chụp ở 2 phía rùi về "crop" (cắt) người còn lại là xong, để tiết kiệm thời gian. Ông anh là bác sĩ, gia đình vợ con đuề huề rồi cả nhà ơi.

Mấy anh em bao năm mới gặp lại từ chuyến đi Trường Sa, tranh thủ up ảnh đủ đầy và chúc mừng hạnh phúc em gái Đỗ Hà nha”.

Khánh Vy cùng với người anh và Đỗ Hà - Viết Vương (Ảnh: FBNV)

Đặc biệt, người bị hiểu lầm là người yêu Khánh Vy cũng lộ diện phía dưới bài đăng này. Đó là Thạc sĩ - bác sĩ Đỗ Doãn Bách. Anh sinh năm 1991, hiện đang công tác tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Sau khi Khánh Vy lên tiếng, bác sĩ Bách cũng để lại bình luận trêu đùa ở bài đăng và share về trang cá nhân.

“Tí nữa thì tối về vợ cho ngủ gầm giường. Cảm ơn Vy đã cứu giúp nha” - bác sĩ Bách nói. Ngoài ra anh còn tiết lộ phản ứng của vợ: “Vợ bảo là ‘Ai chọn cho bộ áo dài đẹp quá, nổi quá cơ… nên bị cộng đồng mạng soi’”.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên mà những người bạn, đồng nghiệp của Khánh Vy bị hiểu nhầm là bạn trai khiến cô phải nhanh chóng đính chính. Tuy nhiên cô nàng hoàn toàn giữ kín chuyện đời tư của mình, chưa từng công khai mối quan hệ. Cô nàng cũng chưa từng bị “team qua đường” bắt gặp xuất hiện tình tứ cạnh ai nên nhiều người cho rằng, chuyện tình yêu của Khánh Vy vẫn là một “ẩn số”.

Song Khánh Vy cũng không ngại tiết lộ hình mẫu lý tưởng của mình. Trong một talkshow vào năm 2023, Khánh Vy cho biết: “Người ấy yêu em phải yêu công khai trong ánh sáng, không được yêu trong bí mật, không cần up lên MXH nhưng những mối quan hệ thân thiết của anh ấy phải được biết. Anh ấy phải cảm giác tự hào khi có được em. Mình nghĩ tích cực mình là món quà đi. Anh ấy phải bảo vệ được em về thể chất, tinh thần. Anh ấy phải khiến em có cảm giác an tâm (tình cảm, thời gian) coi mình là một trong những ưu tiên”.

Khánh Vy chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm (Ảnh: FBNV)

Tác giả: S.A

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn