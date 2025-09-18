Khánh thành tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện có mức đầu tư 2,2 tỉ USD

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng chủ đầu tư thực hiện nghi thức khánh thành tổ máy số 1 - Ảnh: H.A.

Sáng 18-9, tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) tổ chức lễ khánh thành tổ máy số 1, dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II có tổng mức đầu tư 2,2 tỉ USD, có công suất thiết kế 1.200MW (gồm 2 tổ), công suất mỗi tổ máy là 600MW.

Dự án được đầu tư theo hình thức BOT, là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó 60% cổ phần thuộc về các công ty Nhật Bản do Tập đoàn Mitsubishi dẫn đầu, và 40% cổ phần thuộc về Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.

Được khởi động từ năm 2007, dự án có nhà thầu EPC là liên doanh Hàn Quốc do Doosan đứng đầu, với tua bin được cung cấp bởi Toshiba Nhật Bản. JBIC và KEXIM cùng các ngân hàng thương mại Nhật Bản tài trợ vốn cho dự án.

Theo ông Fukushima - Tổng giám đốc của VAPCO - dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II sử dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn tiên tiến nhất, cùng với hệ thống giảm phát thải được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư trong việc bảo vệ môi trường và tích cực nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn xây dựng, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II đã sử dụng hơn 18.600 lao động, đóng góp đáng kể vào việc tạo việc làm tại địa phương, việc tổ máy số 1 hoàn thành giải quyết việc làm cho hơn 150 cán bộ công nhân viên thường xuyên tại nhà máy, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực.

Ông Trần Báu Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - cho biết Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II đi vào hoạt động là minh chứng sinh động cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, các nhà đầu tư, các chuyên gia, kỹ sư và công nhân trong việc xây dựng một công trình hiện đại, tiên tiến, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Hà Tĩnh.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ