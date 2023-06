Khám xét nhà của trùm giang hồ Thảo “lụi”

Pháp luật

Chiều 3/6, Cục CSHS Bộ Công an và Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận khám xét căn biệt thự ven sông của một người có biệt danh giang hồ là Thảo “lụi”. Việc khám xét này nằm trong chuyên án do Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý.