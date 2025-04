Trước khi diễn ra lễ khai mạc, các đại biểu đã làm lễ dâng hoa tưởng niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam có quyền mưu cầu một cuộc sống hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc và bình đẳng với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, đế quốc Mỹ đã trắng trợn áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam thành căn cứ quân sự, thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng và tiến hành chiến tranh phá hoại ác liệt ở miền Bắc.

Nhưng dân tộc Việt Nam không bao giờ khuất phục. Hưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do!", toàn dân, toàn quân đã đoàn kết một lòng, kiên cường chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, làm nên những chiến công vang dội, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử – giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “50 năm thống nhất và khát vọng vươn mình”

Đại thắng mùa Xuân 1975 là dấu son chói lọi trong trang sử vàng của dân tộc. Đó không chỉ là thắng lợi của lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, mà còn là biểu tượng rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa và tầm vóc thời đại sâu sắc.

Các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham dự lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “50 năm thống nhất và khát vọng vươn mình”

Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ IV, Đảng ta đã khẳng định: "Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước sẽ mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất; là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX."

Trong kháng chiến chống Mỹ, Nghệ An - quê hương Bác Hồ kính yêu, với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng – vừa là tiền tuyến của hậu phương miền Bắc, vừa là hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam, đã trở thành một trong những địa phương bị đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “50 năm thống nhất và khát vọng vươn mình”

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu khai mạc

Vì miền Nam ruột thịt, nhân dân Nghệ An đã anh dũng chiến đấu, cần cù sản xuất, kiên cường xây dựng chủ nghĩa xã hội, với tinh thần: “Giặc đến là đánh, giặc đi là sản xuất”/“Xe chưa qua, nhà không tiếc”/“Tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc”. Những địa danh như Bến Thủy, Núi Quyết, Cầu Cấm, Hoàng Mai, Truông Bồn... đã ghi dấu biết bao chiến công oanh liệt, trở thành huyền thoại về lòng quả cảm, ý chí kiên trung của quân và dân Nghệ An.

Hưởng ứng phong trào “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, hàng vạn thanh niên Nghệ An đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường ác liệt. Hàng nghìn người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho độc lập dân tộc. Những tấm gương anh hùng như Nguyễn Viết Sinh, Hồ Thị Thu Hiền, Nguyễn Đăng Chế... mãi mãi là biểu tượng cao đẹp của tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề “50 năm thống nhất và khát vọng vươn mình”

Trưng bày chuyên đề “50 năm thống nhất và khát vọng vươn mình”gồm 3 chủ đề: Nghệ An với cuộc kháng chiến chống Mỹ; Âm vang Đại thắng mùa Xuân 1975; Nghệ An ngày nay. Với gần 100 tư liệu, hình ảnh quý giá, trưng bày là dịp ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tri ân những hy sinh to lớn của quân và dân Nghệ An trong kháng chiến; đồng thời phản ánh chặng đường phát triển đổi mới toàn diện trên quê hương hôm nay.

Trưng bày chuyên đề “50 năm thống nhất và khát vọng vươn mình”diễn ra từ ngày 19/4 đến 2/5/2025 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn giá trị lịch sử, những bài học từ cuộc đấu tranh vĩ đại, tiếp thêm niềm tự hào, ý chí và quyết tâm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Biến ký ức vẻ vang thành động lực đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trên con đường phát triển phồn vinh, hạnh phúc, văn minh, thịnh vượng.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn