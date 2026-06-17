Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội, phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự Đại hội có 793 đại biểu chính thức, là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước; cùng 200 đại biểu khách mời.

Trong đó có 54 đại biểu khối lực lượng vũ trang nhân dân (6,8%), 60 đại biểu là doanh nhân (7,6%), 106 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương (13,4%), 196 đại biểu đại diện cho 53 dân tộc thiểu số (24,7%), 24 đại biểu tiêu biểu các tôn giáo gồm: Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Hòa Hảo, Tin lành, Bà-la-môn 3,03%.



Về độ tuổi, độ tuổi trung bình của đại biểu là 47,3 tuổi. Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất là PGS.TS Bùi Thị An (83 tuổi), đại biểu trẻ tuổi nhất là chị Lo Thị Bảo Vy (24 tuổi).

Một điểm mới của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV là cùng với việc xây dựng Báo cáo chính trị, Ban Tổ chức Đại hội xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Chương trình hành động sẽ được thảo luận, thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành khóa XIV lần thứ I.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với chủ đề “Đoàn kết - bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển”.

Công nghệ số được ứng dụng trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đại hội cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác chuẩn bị và tổ chức. Đại biểu sử dụng Mini App Đại hội tích hợp trên Ứng dụng Phụ nữ Việt Nam để tra cứu tài liệu, chương trình, lịch trình và các thông tin liên quan, hướng tới tổ chức Đại hội không giấy tờ. Dữ liệu đại biểu được số hóa, phục vụ điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt và xây dựng báo cáo tự động; hệ thống check-in bằng camera AI được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác đón tiếp.

Không gian trưng bày, triển lãm được thiết kế theo hướng hiện đại, giới thiệu các kết quả chuyển đổi số của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và phụ nữ Việt Nam thông qua các thiết bị số, không gian trải nghiệm dịch vụ thông minh. Triển lãm còn có sự tham gia của Báo Phụ nữ Việt Nam, Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM).

Theo chương trình, sáng 17/6, các đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Phiên làm việc thứ nhất của Đại hội sẽ tiến hành các nội dung về tổ chức, thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII.

Các không gian trưng bày, triển lãm được thiết kế theo hướng hiện đại, giới thiệu các kết quả chuyển đổi số của Hội LHPN Việt Nam...

Cùng ngày, các đại biểu sẽ thảo luận tại 4 trung tâm với các chủ đề: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hoá và con người Việt Nam. Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam “tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc”.

Chiều 17/6, Đại hội lắng nghe tham luận của các đại biểu, báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII và tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; biểu quyết thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); tiến hành công tác nhân sự và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sau đó diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV.

Sáng 18/6 diễn ra phiên trọng thể với chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội, diễn văn khai mạc, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; tham luận, thảo luận và phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các chương trình văn nghệ được chuẩn bị công phu, chu đáo, sắn sàng cho phiên khai mạc ngày 17/6.

Tại phiên trọng thể, Đại hội sẽ báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Ban Chấp hành khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Chiều 18/6, Đại hội tiến hành phiên bế mạc với các nội dung: Chia tay Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII không tái cử; báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bế mạc Đại hội. Sau khi kết thúc Đại hội sẽ diễn ra họp báo thông tin về kết quả Đại hội.

Băng rôn, pano, áp phích... chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, 100% Hội LHPN các tỉnh, thành phố, đơn vị đã tổ chức phát động và triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyển đổi số, an sinh xã hội và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Theo đó, các cấp Hội đã hoàn thành gần 236.000 công trình, phần việc, hoạt động với tổng giá trị gần 520 tỷ đồng; trong đó xây mới và sửa chữa 720 mái ấm tình thương.

Đợt thi đua đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam quyết định tặng Bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Cùng với đó, tổ chức trưng bày triển lãm tại Đại hội với chủ đề “Dấu ấn và khát vọng kỷ nguyên mới”.

Tác giả: HP

Nguồn tin: Báo Tin tức