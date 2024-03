Khai giảng lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2024

Toàn cảnh buổi Lễ khai giảng

Đợt tập huấn năm nay chia làm 02 lớp với 163 học viên là cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều lệnh bán chuyên trách của Công an các huyện, thành, thị. Theo đó, lớp thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 29/3 với 75 học viên tham gia. Dự kiến, lớp thứ 02 sẽ diễn ra từ ngày 01/4 đến 05/4/2024. Tại lớp tập huấn, học viên sẽ được truyền đạt sâu, kỹ các thông tư, quyết định mới của Bộ Công an quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ Công an nhân dân; việc thực hiện quy định về kiểm tra, xử lý vi phạm về điều lệnh CAND; công tác trang trí khánh tiết, biển hiệu, biển chức danh… Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện điều lệnh, quận sự, võ thuật trong CAND; thực hành các động tác điều lệnh đội ngũ; thực hiện một số nghi lễ CAND; thực hành các kỹ, chiến thuật, võ thuật CAND; cách sử dụng, bảo quản và quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang cấp theo đúng quy định.

Lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng

Công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhằm giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác; tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, khả năng sẵn sàng chiến đấu… Vì vậy, việc tổ chức tập huấn là dịp để đánh giá lại kết quả thực hiện các Thông tư của Bộ Công an, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về công tác điều lệnh CAND trong lực lượng Công an toàn tỉnh thời gian qua, từ đó thấy được mặt còn tồn tại hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong Công an tỉnh thời gian tới./.

